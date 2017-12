Archeológovia objavili stratené mesto ukryté v kambodžskej džungli

Veľké mesto v hustom lesnom poraste objavili pomocou leteckého laserového skenovania neďaleko chrámového komplexu Angkór Vat.

12. jún 2016

PHNOM PÉNH. Obrysy veľkého mesta v hustom lesnom poraste objavili archeológovia pomocou leteckého laserového skenovania neďaleko chrámového komplexu Angkór Vat na severozápade Kambodže. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

V lesnom poraste objavili celé mestá

Mesto neďaleko chrámového komplexu z 12. storočia objavili vedci z organizácie Kambodžská archeologická lidarová iniciatíva pomocou najnovšej laserovej metódy, tzv. LIDAR-u.

"V lesnom poraste sme objavili celé mestá, o ktorých doposiaľ nikto nevedel, že tam sú," uviedol o projekte, ktorý bol spustený v roku 2012, austrálsky archeológ Damian Evans.

V rámci prvej fázy projektu sa v roku 2012 podarilo objaviť menšiu urbanizovanú oblasť, ktorá je s chrámovým komplexom Angkór Vat prepojené sieťou ciest a kanálov.

Väčšie ako Phnom Pénh

"Teraz ich máme všetky a jedno je naozaj veľké, veľké ako Phnom Pénh," povedal Evans o najnovšom objave, ktorým sú obrysy veľkého mesta rozprestierajúceho sa severovýchodne od predchádzajúceho náleziska v národnom parku Phnom Kulen.

Technológia laserového skenovania - známa ako LIDAR - je metóda diaľkového merania vzdialenosti pomocou výpočtu času šírenia pulzu laserového lúča, ktorý sa odrazí od snímaného objektu.

Výsledkom merania je oblak bodov, ktoré možno preniesť do podoby digitálneho modelu povrchu či trojrozmerných modelov budov a iných objektov. Archeológom umožňuje preniknúť cez hustú vegetáciu v krajine oveľa rýchlejšie, než by to dokázali v teréne.