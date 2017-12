Talianski vedci vyvíjajú novú vakcínu, posilňuje imunitný systém pacientov s HIV

Vakcína posilňuje imunitný systém a tým zvyšuje účinnosť liečby u infikovaných pacientov.

11. jún 2016 o 13:35 TASR

RÍM/PRETÓRIA. Klinické testy novej terapeutickej vakcíny proti HIV/AIDS, ktorú vyvíjajú talianski vedci, priniesli sľubné výsledky.

Potvrdilo sa, že vakcína posilňuje imunitný systém a tým zvyšuje účinnosť liečby u infikovaných pacientov, napísalo internetové vydanie novín Financial Times.

Vyvolali imunitnú reakciu

Za vývojom novej očkovacej látky stojí tím výskumníkov z talianskeho Národného inštitútu zdravia v Ríme pod vedením Barbary Ensoliovej.

Vakcína obsahuje takzvaný "TAT" proteín, látku produkovanú vírusom HIV, ktorá ľahko preniká do buniek a zohráva kľúčovú úlohu pri replikácii vírusu a oslabovaní imunitného systému hostiteľského organizmu. Talianski vedci túto vlastnosť TAT bielkovín naopak využili na stimuláciu obranyschopnosti.

"Tým, že vakcína obsahuje malé množstvo proteínu TAT, sa nám podarilo vyvolať imunitnú reakciu, schopnú zlepšiť účinok liekov proti HIV," uviedla Ensoliová.

Testy robia v Juhoafrickej republike

Klinické testy očkovacej látky prebiehajú v Juhoafrickej republike, kde sa počet ľudí s HIV odhaduje na sedem miliónov. Zúčastnilo sa ich 200 infikovaných pacientov užívajúcich štandardné antiretrovirotiká, teda lieky potláčajúce množenie vírusu HIV.

Polovica z uvedených 200 ľudí dostávala vakcínu pripravenú talianskymi vedcami, zatiaľ čo druhá polovica len injekcie bez účinnej látky (placebo).

Krvné testy vykonané po roku takejto liečby ukázali, že osoby zaočkované skutočnou vakcínou mali výrazne viac imunitných buniek bojujúcich voči vírusu. Výsledky štúdie boli zverejnené v odbornom časopise Retrovirology.

Vedecké tímy v rôznych krajinách v súčasnosti vyvíjajú už asi tucet očkovacích látok voči HIV, ktoré by mali pomôcť vyvážiť nedostatky a vedľajšie účinky antiretrovirotík.

V najpokročilejšom štádiu je však vývoj talianskej TAT vakcíny, ktorá by sa mohla dostať na trh už za tri až štyri roky. Jej výhodou je pomerne nekomplikovaná príprava a tým aj oveľa nižšia cena, čo by malo umožniť aj jej rozšírenie v chudobných rozvojových krajinách s vysokým výskytom HIV/AIDS, uviedol Financial Times.