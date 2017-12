Umelá inteligencia oklamala svojich tvorcov, obišla pravidlá hry

Vývoj umelej inteligencie je rýchly. Inžinieri už preto premýšľajú, ako AI zastaviť skôr, ako sa vymkne spod kontroly.

10. jún 2016 o 16:32 Tomáš Prokopčák

Mala sa sama naučiť hrať tetris. No systém odmien a trestov napokon viedol k tomu, že aby sa umelá inteligencia vyhla negatívnej spätnej väzbe, naučila sa hru prerušiť. Pri zapauzovanom tetrise totiž nemohla nikdy prehrať.

Aj keď to môže vyzerať ako banalita, ukazuje, že už aj dnešné umelé inteligencie vedia prísť so správaním, ktoré vopred nik neočakával. Čo by sa potom mohlo stať, ak by umelé inteligencie začali riadiť niečo naozaj dôležité?

Vývojár z Google preto premýšľajú, ako umelé inteligencie zabiť. A získať nad nimi kontrolu tak, aby toto obmedzenie nevedeli nikdy obísť.

Ako? Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

