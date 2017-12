Nový objav v Petre sa roky skrýval pred očami, nikto si ho nevšimol

Niektorí archeológovia pracujú na mieste desiatky rokov, slávnostné pódium odhalili až teraz.

10. jún 2016 o 12:45 Karolína Klinková

PETRA, BRATISLAVA. Zdá, že jordánske mesto Petra sa rado hráva na skrývačku. Západný svet jeho polohu nepoznal až do devätnásteho storočia - vzniklo pritom stáročia pred našim letopočtom.

Ani dnes Petru celkom nepoznáme. Dokazuje to nový objav, ktorý bol celú dobu priamo na očiach, a predsa si ho nikto nevšimol.

Niektorí archeológovia pritom na mieste pracujú aj desaťročia - pod vrstvou piesku však to, čo dnes nazývajú “monumentálnym pódiom” a “jedinečným nálezom”, nikdy nezbadali.

Slávnostné pódium

Štúdiu vedci pomenovali príznačne - Hiding in Plain Sight, teda “skrývanie sa priamo na očiach”. Podľa výskumu v magazíne Bulletin of the American Schools of Oriental Research ide o miesto, “ktoré v súčasnosti nemá žiadnu paralelu v Petre alebo jej okolí”.

Novoobjavené pódium meria 56 x 49 metrov a odborníci jeho veľkosť prirovnávajú k olympijskému bazénu. Obkolesuje menšie pódium, ktoré bolo kedysi celé vydláždené, lemovalo ho stĺporadie a z jednej strany naň viedlo mohutné schodisko.

Pódium v blízkosti centra mesta pravdepodobne postavili v druhom storočí, v čase, keď civilizácia arabského kmeňa Nabatejcov v Petre prosperovala. Vek hrnčiarskych výrobkov pritom naznačuje vyspelú kultúru na tomto mieste už pred 2150 rokmi.