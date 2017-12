V New Yorku budú pestovať zeleninu na vzdušných poliach

Krehké šalátové lístky nevyrastú zo zeme a neuvidia slnko. Rásť budú na aerofarme.

9. jún 2016 o 15:49 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Tak ako sa dobytok presťahoval z lúk do stajní, aj niektoré zeleniny sa začínajú sťahovať z polí a skleníkov do obrovských hál. V New Yorku stavajú najväčšiu vertikálnu farmu na svete, v ktorej sa bude pestovať šalát.

Na ploche 6500 metrov štvorcových sa počíta s ročnou úrodou takmer 1000 ton čerstvej zeleniny, čo je približne trojnásobok toho, čo možno dopestovať vonku. Investori očakávajú v riadenej klíme nielen vyššiu kvalitu a lepšiu chuť šalátu, ale aj 95 percentnú úsporu vody.

Za jediný rok možno zozbierať až 22 jednotlivých úrod, pričom pre pestovanie v takýchto podmienkach bolo otestovaných 250 šalátových odrôd.

Technologické spoločnosti museli pri výskume a vývoji fariem vyriešiť nielen osvetlenie pomocou nenákladnej LED technológie, ale aj riadenie výmeny vzduchu, udržiavanie správnej teploty, či cirkuláciu živných roztokov.

Aerofarmy tohto typu už dnes úspešne existujú v rôznych kútoch sveta. Najväčšiu popularitu majú v Japonsku, kde pred časom spustili prevádzku farmy, kde všetky operácie robia roboti - od výsevu semienok, až po zber a balenie.

Do budúcnosti môžeme očakávať, že podobné farmy pre pestovanie listovej zeleniny budú pribúdať na celom svete. Dopyt po čerstvých chrumkavých lístkoch rastie a ľudskej sily na pestovanie tradičným spôsobom ubúda.