Nepoškvrnená príroda neexistuje už tisícročia. Všetky kúty planéty už poznačili ľudia

Moderný názor na životné prostredie hovorí, že prírodu zničili ľudia - a ak by sme ju jednoducho nechali na pokoji, veci by sa zlepšili.

Nový prieskum však hovorí o tom, že v skutočnosti ľudia menili prírodu celé tisícročia, dávno pred pätnástym storočím, teda pred začiatkom Veku objavov, kedy si európska spoločnosť osvojila diaľkové zaoceánske plavby a začala rozširovať svoju kultúru, zvieratá aj choroby na nové kontinenty.

Falošná nádej

Dôsledkom týchto zmien, ktorých časom len pribúdalo, bolo “zhromažďovanie značne zmenených, vysoko kozmopolitných druhov na pevnine”, píšu autori v štúdii, ktorú v pondelok publikovali v Proceedings of the National Academy of Sciences. “‘Starodávna’ krajina jednoducho vôbec neexistuje a vo väčšine prípadov neexistuje už celé tisícročia.”

“Ochrancovia prírody si za svoj cieľ často dávajú vrátiť sa späť k takému prirodzenému prostrediu, akoby ľudia neboli jeho súčasťou,” hovorí Melinda Zederová, jedna z autorov štúdie a antropologička Národného prírodovedného múzea Smithsonovho inštitútu. “A je to falošná nádej, na to je príliš neskoro.”

“Ľudia menia svoje prostredie desiatky tisíc rokov,” dodáva Jon Erlandson, archeológ, profesor a riaditeľ Múzea prírodnej a kultúrnej histórie Oregonskej univerzity a takisto jeden zo spoluautorov štúdie. “Ľudia doslova zasahovali do všetkého, od mamutov až po mikróby. Väčšina ľudí ani netuší, ako veľmi sme zmenili veci - a na ako dlho.”