Ako môže elektrický úhor zabiť koňa? Vyskočí z vody

Americkým vedcom sa podarilo natočiť zábery doteraz neovereného správania amazonských úhorov.

7. jún 2016 o 18:12 Gregor Kaclík

video //www.youtube.com/embed/z0LqMBUCesc

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Vedcom na Vanderbiltovej univerzite v Tennessee sa podarilo natočiť zábery elektrických úhorov, ako skáču z vody a útočia na objekty svojim elektrickým výbojom. Zvláštne správanie si všimol vedec Kenneth Catania, keď ich prenášal do svojho laboratória. „Zaskočilo ma to. Takéto správanie je veľmi netypické,“ vyjadril sa pre New Scientist.

Elektrické úhory vo vode vydávajú dva rôzne druhy výbojov. Nízke napätie používajú pri orientácii a hľadaní koristi. Silnejšie výboje zas pri love a obrane pred predátormi.

Vedci si všimli, že pri útočení sa úhory celý čas dotýkajú obete svojimi elektrickými orgánmi. Catania predpokladá, že správanie je prispôsobením sa životu v Amazonskom pralese. Počas suchých období sú úhory často uväznené v malých vodných plochách, kde ich môžu ohroziť predátori.

Prvýkrát sa o tomto správaní zmienil nemecký prírodovedec Alexander von Humboldt zhruba pred dvesto rokmi. Popisoval, ako domorodci v Amazonskom pralese zvykli nahnať kone do jazierka s úhormi, ktoré na ne útočili skákaním z vody. Unavené elektrické úhory mohli potom bez problémov pochytať.