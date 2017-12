Neviete zaparkovať? Bosch učí autá urobiť to za vás

Palubný počítač obslúži parkovanie i vtedy, ak vodič už vystúpil a vkročil do budovy.

7. jún 2016 o 11:32 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to akoby auto za vás parkoval poslíček. Kliknete na displej mobilu, predvediete ako si parkovanie predstavujete a palubný počítač v automobile to vždy urobí za vás.

Vystúpite pred domom alebo prácou a o zvyšok sa už nestaráte. Parkovací automat odvezie auto na určené miesto a na požiadanie ho v prípade potreby zasa dovedie späť. Takúto technológiu vyvinula firma Bosch pre potreby automobiliek, aby ju už od roku 2019 mohli vodiči využívať vo svojich automobiloch.

Technológia Home zone park assist si podľa magazínu Mashable dokáže poradiť so stovkou zložitých parkovacích manévrov. Využíva pri tom 12 ultrazvukových senzorov v predných a zadných nárazníkov, a popri nich priestorové kamery v blízkosti pätných zrkadiel. Palubný počítač z nich zbiera dáta, aby s autom naložil tak, ako majiteľ vozu očakáva.

Algoritmy vyladili pre rôzne situácie, pri ktorých sa nesnažia nasilu dotiahnuť úlohu dokonca. Ak sa na ceste objaví prekážka, alebo je miesto obsadené, cez mobil o tom informujú vodiča, aby sa následne zariadil po svojom.

Pevne nestanovili ani miesto parkovania. Ak existujú variácie v jeho bezprostrednom susedstve, technológia dokáže obsadiť aj tie.

Analytici, ktorí sledujú vývoj autonómnych technológií dlhodobo poukazujú na to, že zmena v spôsobe, akým vozidlá používame nepríde zo dňa na deň. Nik nevystúpi z "hlúpeho" auta, aby presadol do "múdreho" samojazdiaceho. Technológie budú do sériovej výroby vstupovať po častiach, aby sa vyladili v praxi pod dozorom vodičov.

Tesla jazdí pod diaľnici, Bosch sa chystá na parkovanie, ďalšie firmy možno už o týždeň predstavia ďalšie novinky, ktoré vstúpia do bežných automobilov.