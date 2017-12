V prasatách budú ľudské orgány, pomôžu pri transplantácii

Americkí vedci sa snažia vytvoriť prasatá, ktoré by mohli byť biologickými inkubátormi pre orgány s ľudskou DNA.

6. jún 2016 o 8:22 Renáta Zelná

BRATISLAVA. V gréckej mytológii označovala chiméra stvorenie chrliace oheň, ktoré málo telo zložené z viacerých zvieracích častí – z leva, kozy a hada. Chiméry, ktoré chcú stvoriť vedci z Kalifornskej univerzity v Davise, budú mať tiež DNA z dvoch živočíchov – tú ľudskú však na laboratórnom prasati nebude vidno voľným okom.

Budú sa správať a vyzerať ako normálne prasatá, no jeden z ich orgánov bude zložený z ľudských buniek. Výskum sa zameriava na prekonanie celosvetového nedostatku orgánov na transplantáciu, informuje v exkluzívnej reportáži vysielacia spoločnosť BBC.

Výhradne ľudské bunky

Ľudsko-prasacie chiméry zatiaľ existujú len ako embryá. Ich vytvoreniu predchádzajú dva kroky. Najprv vedci pomocou technológie CRISPR odstránia z DNA prasacieho embrya časť, ktorá umožňuje vytvoriť pankreas. Vytvoria tak prázdne miesto, ktoré v druhom kroku zaplnia umelými ľudskými kmeňovými bunkami.

„Veríme, že sa toto prasacie embryo vyvinie normálne, ale jeho pankreas budú tvoriť takmer výhradne ľudské bunky a orgán bude kompatibilný s pacientom čakajúcim na transplantáciu,“ hovorí pre BBC reprodukčný biológ a vedúci výskumu Pablo Ross.

Ak by sa kmeňové bunky získavali priamo od pacientov, orgány z prasaťa by mohli byť presnou genetickou kópiou ich poškodených orgánov. V prasati by tak ako v biologickom inkubátore mohli rásť okrem pankreasov aj srdcia, pečene, obličky či pľúca.

Vkladanie ľudských kmeňových buniek do prasacieho embrya. (zdroj: ROSS/UC DAVIS)

Orgánové farmy

Takýto výskum je stále veľmi kontroverzný. Najväčšia obava je, že spájanie ľudskej a prasacej DNA vytvorí prasatá s ľudským mozgom. Americká výskumná agentúra Národný inštitút pre zdravie preto minulý rok prestala takéto výskumy financovať.

Podľa Rossa je situácia, keď sa prasací mozog poľudští, veľmi nepravdepodobná. Napriek tomu pri výskume postupuje veľmi opatrne a pomaly. V súčasnosti necháva embryá vyvinúť len do 28. dňa (normálna gravidita u prasaťa trvá 112 dní), potom tehotenstvo preruší a embryá podrobne analyzuje.

Svojich zástancov si potenciálne farmy na orgány nenašli ani u bojovníkov proti veľkochovu hospodárskych zvierat. Je to len ďalší zdroj utrpenia zvierat, tvrdí pre BBC Peter Stevenson z organizácie za práva zvierat Compassion in World Farming.