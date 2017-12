Maďarskí výskumníci narazili na anomáliu vo svojich dátach. Vysvetlením môže byť nová fyzika.

5. jún 2016 o 13:51 Tomáš Prokopčák

Teória hovorila jasne. Častice sa majú rozpadať predvídateľným spôsobom, ktorý je v súlade s prevládajúcim vysvetlením sveta.

Namiesto toho však maďarskí fyzici narazili v dátach na anomáliu, ktorá naznačuje existenciu neznámej častice. Čo to je? A čo by to mohlo pre celú fyziku znamenať?

