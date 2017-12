Noviny, žuvačky a bitcoiny. Takto sa bude nakupovať v Austrálii

Novinové stánky majú priblížiť virtuálnu menu tým, čo nie sú fanúšikmi technológií.

3. jún 2016 o 11:02 Milan Gigel

SYDNEY, BRATISLAVA. Kupovať bitcoiny môže byť rovnako jednoduché, ako hodiť si do košíka dva čerstvé rožky s téglikom tresky. V Austrálii dostanete bitcoiny dostanete v novinovom stánku.

Projekt má za cieľ podporiť používanie virtuálnej meny. Za novým spôsobom predaja stojí predajná sieť Blueshyft a burza Australian Bitcoin, bitcoiny majú v 1200 novinových stánkoch v krajine.

Všetky transakcie prebiehajú podľa magazínu Mashable cez jednoduchý hardvér - iPad a dolná hranica nákupu je stanovená na 50 austrálskych dolárov. Postupne sa má všetko rozbehnúť tak, aby bolo možné robiť transakcie do výšky 1 dolára.

Hoci bitcoin nemá reputáciu stabilnej a spoľahlivej meny, do ktorej sa vyplatí vkladať svoj majetok, tím stojaci za projektom si myslí, že by mohol fungovať hlavne tam, kde dnes potrebujeme vyťahovať z vrecka drobné mince. Transakcie, za ktoré berú banky vysoké poplatky, by cez bitcoin mohli vychádzať omnoho lacnejšie.

Hoci bitcoin nemá za sebou žiadne hodnoty, ktoré by garantovali jeho kúpnu silu, v priebehu rokov si predsa len svoje postavenie na trhu vybojoval. A to nielen na čiernom trhu pri obchodovaní s drogami, hackerskými nástrojmi a zbraňami, ale aj vo všednom biznise.