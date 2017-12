Rakovinu by mohla vyliečiť vakcína, vedci oklamali imunitu

Vedci prinútili obranný systém tela bojovať s nádorovými bunkami. Testy sú však len na začiatku.

2. jún 2016 o 14:20 Dominik Holič

MAINZ, BRATISLAVA. Rakovina nie je v ľudskom tele cudzí votrelec. Sú to vlastné poškodené bunky a imunitný systém na ne preto nereaguje. Je teda náročné vymyslieť taký liek, ktorý by nádory odstránil a zároveň nepoškodil zdravé bunky.

Vedci však skúmajú možnosti takzvanej imunoterapie: liečby, ktorej podstatou je využiť vlastný obranný mechanizmus tela pacienta tak, aby začal napádať rakovinové bunky. Súčasné postupy však bývajú časovo, technicky aj finančne náročné.

Zmeniť by to mohol výskum nemeckých vedcov zverejnený v časopise Nature. Ak sa ich výsledky podarí zopakovať na väčšej vzorke pacientov, mohlo by ísť o prvý krok k vakcíne na všetky druhy rakoviny.

Trójsky kôň

Tím z Univerzity Johanessa Gutenberga objavil spôsob, ktorý naučí imunitné bunky vnímať rakovinu ako bežné vírusové ochorenie. Kľúčom k novej liečbe sú nanočiastočky nazvané RNA- LPX.