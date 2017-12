Deviatu planétu naše Slnko ukradlo

Hypotetická planéta v hlbinách slnečnej sústavy môže pochádzať od inej hviezdy.

1. jún 2016 o 18:05 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nevieme, či naozaj existuje. V januári však americkí vedci z Caltechu prišli s hypotézou, že v hlbinách našej slnečnej sústavy, ďaleko za Neptúnom sa možno ukrýva Deviata planéta.

Toto záhadné teleso má spôsobovať anomálie v dráhach objektov Kupierovho pásu a vďaka týmto anomáliám tušíme, že tajomná planéta skrytá v našej slnečnej sústave môže mať asi desaťkrát takú hmotnosť ako Zem.

Slnko obehne raz za desať- až dvadsaťtisíc rokov vo vzdialenosti dvesto až tisícdvesto astronomických jednotiek.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Astronómovia asi narazili na Planétu X, deviatu planétu slnečnej sústavy

Príliš blízko

Teraz tím astronómov zo švédskej Lundskej univerzity tvrdí, že táto domnelá planéta v skutočnosti nepochádza z nášho systému. Je to bývalá exoplanéta, ktorú podľa štúdie v odbornom magazíne Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters zachytilo Slnko. Stalo sa tak pred viac ako štyrmi miliardami rokov.

„Je iróniou, že kým astronómovia zvyčajne objavujú exoplanéty stovky svetelných rokov ďaleko v iných hviezdnych sústavách, jedna sa zrejme ukrýva na našom vlastnom predmestí," vysvetľuje podľa tlačovej správy univerzity prvý autor štúdie Alexander Mustill.

Počítačové modelovanie naznačuje, že Deviatu planétu získala slnečná sústava niekedy pred 4,5 miliardami rokov. Rodiaci sa slnečný systém obklopovala kopa iných hviezd a tieto slnká sa nachádzali bližšie k sebe než dnes.

Okolo jednej z týchto hviezd mohlo krúžiť aj teleso na výstrednej obežnej dráhe. V istom okamihu sa táto hviezda priveľmi priblížila k Slnku, ktoré následne ukradlo vzdialenú exoplanétu a tá zostala na našej obežnej dráhe.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Nevideli ju, no vedia, ako vyzerá. Podoba deviatej planéty sa vyjasňuje

Dobrá správa

Ak by mala nová hypotéza o Deviatej planéte pravdu, mohla by byť dobrou správou nielen pre astronómov. K objektu by sme aspoň teoreticky dokázali vyslať sondu, ktorá by skúmala nielen samotnú Deviatu planétu, ale v skutočnosti aj teleso zrodené v inom hviezdnom systéme.

Už dnes pritom predpokladáme, že jadro Deviatej planéty bude pevné a skalnaté, zložené z kremíka a železa.

Toto jadro bude obklopovať hrubá vrstva ľadu a na povrchu budú panovať teploty nižšie ako mínus dvesto stupňov Celzia.

video //www.youtube.com/embed/gVSEK9yvr3s

doi: 10.1093/mnrasl/slw075