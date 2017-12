Odhryznutie aj vybuchnutie. Zvieratá, ktoré majú najsmutnejší sex

Pre niektoré zvieratá je rozmnožovanie traumou na celý život. Niekedy je to dokonca posledná vec, ktorú zažijú.

31. máj 2016 o 17:48 Renáta Zelná

video //www.sme.sk/vp/34065/

BRATISLAVA. Rozmnožovanie by malo byť príjemným aktom pre obe strany. Pre niektoré zvieratá je však cesta za úspešným splodením potomstva plná bolesti a často končí až smrťou.

Vybrali sme niektoré smutné spôsoby, akými sa zvieratá rozmnožujú.

Prívesok na spermie

Samci rýb z radu čertotvaré sú najlepším príkladom nesamostatnosti v ríši zvierat. Sú malí, slabí a už od narodenia stále hladní. Viac ako hľadanie potravy ich totiž zaujíma nájsť si samičku.

Čertotvaré ryby ale žijú v úplnej tme, hlboko na dne morí a sú dosť ojedinelé – nájsť si partnerku je preto pre samčeka veľmi ťažké.

Našťastie mu evolúcia nadelila najväčšie nozdry na svete v pomere k telu, hovorí pre web Wired Theodore W. Pietsch z Washingtonskej univerzity. Mimoriadne vyvinutým čuchom dokáže vystopovať samičku podľa feromónov, ktoré vylučuje.

Keď ju konečne objaví, čaká ho nemilé prekvapenie – je od neho niekoľkokrát väčšia, má hrôzostrašne veľké čeľuste a z hlavy jej visí svetielkujúci výčnelok. Sila feromónov je ale väčšia ako strach a samčeka to k nej stále ťahá. Až natoľko, že sa jej zakusne do kože a jeho tkanivá pomaly zrastú so samičkou.