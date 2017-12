Maďarskí vedci možno objavili neznámu piatu silu v prírode

Záhadná anomália v dátach naznačuje neznámu časticu. Mohla by to byť stopa po piatej interakcii.

30. máj 2016 o 15:56 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keď Attila Krasznahorkay zverejnil minulý rok na serveri arXiv svoj článok, prácu maďarských fyzikov si takmer nik nevšimol. A takmer nik si štúdiu nevšimol ani vtedy, keď výskum publikoval začiatkom roka odborný magazín Physical Review Letters.

Vedci z maďarskej akadémie vied v ňom opisovali zvláštny fenomén: bombardovali jeden prvok protónmi a sledovali, čo sa stane. Na ich prekvapivý výsledok však našťastie narazili vedci z Kalifornskej univerzity - a prišli s vlastným vysvetlením.

Tvrdia, že nielenže maďarské pozorovania neprotirečia žiadnym iným experimentom, mohli by byť dokonca dôkazom úplne novej sily v prírode. Piatej sily, ktorá funguje na extrémne malé vzdialenosti a jej sprievodcom je dokonca neznáma, relatívne ľahučká častica.

Čosi záhadné

Krasznahorkayov tím z Maďarskej akadémie vied sa rozhodol, že preskúma existenciu takzvaného tmavého fotónu. Je to akási analógia známeho fotónu, no súvisí so záhadnou tmavou hmotou.

Vedci preto protónmi bombardovali lítium-7 až dostali nestabilné jadrá berýlia-8. To sa okamžite rozpadlo a fyzici sledovali, či tento rozpad zodpovedá predpovediam takzvaného štandardného modelu. Toto fyzikálne vysvetlenie dobre opisuje vesmír okolo nás, aj keď už vieme, že nie je kompletné.

Na ich prekvapenie však výsledky vyzerali zvláštne. Namiesto pozvoľne sa utlmujúceho rozpadu na elektróny a pozitróny sa v dátach objavila výrazná anomália.