Asistent Siri dostane pamäť, chce spoznávať ľudí

Nová technológia chce skoncovať so slabomyseľnými otázkami a ešte horšími odpoveďami.

30. máj 2016 o 12:22 Milan Gigel

CUPERTINO, BRATISLAVA. Vývojári v Apple, Google, Amazone a Microsofte robili celé roky čosi zle. Vyvíjali hlasových asistentov, ktorým sa nepodarilo prekročiť schopnosti nedoslýchavej a spomalenej sekretárky, ktorá hľadá všetky odpovede vo vyhľadávači.

Svoje o tom vedia britskí vývojári, ktorí stoja za projektom s názvom VocalIQ. Vďaka učiacim sa algoritmom a pamäti dokáže tento asistent odpovedať na otázky, s ktorými si konkurenčné služby neporadia. Hľadá kontext v zložitých súvetiach a popri tom nazerá do histórie minulých požiadaviek.

Systém vyladili tak, aby nevyžadoval na vstupe umelý, priam robotický jazyk akým sa prihovárame už roky internetovým vyhľadávačom. Vývojári analyzovali bežné jazykové frázy a systém učili pochopiť jadro dopytov práve z takýchto otázok.

Môžete sa preto spýtať, v ktorej reštaurácii s detským kútikom sa v piatok večer najete lacno bez predošlej rezervácie a dostanete odpoveď. Ak sa o pol hodinu spýtate, kde by ste sa takto najedli dobrého ázijského jedla, dostanete odpoveď s prihliadnutím na cenu, detský kútik i rezervácie.

A to je dobrá správa pre tých, čo používajú zariadenia firmy Apple, ktorá odkúpila vývojársku spoločnosť už vlani a nové technológie sa podľa magazínu Tech Insider chystá začleniť do svojho systému Siri.

Hlasový asistent od Apple sa preto bude snažiť spoznávať vaše návyky a nie je vylúčené, že dostane doplnkové informácie aj z toho, čo o vás Apple v priebehu minulých rokov nazbieral. Budete sa môcť spýtať ako sa volá reštaurácia za hotelom v ktorom ste dovolenkovali a možno si popri názve nájdete na displeji aj svoje fotografie z miesta.

Firmy intenzívne pracujú na tom, aby z hlasových asistentov spravili skutočných virtuálnych ľudí, ktorí vedia pochopiť reč a nájsť uspokojivú odpoveď. A to nielen v hovorenej, ale aj písanej podobe. Vstupujeme do éry chat-botov, ktoré by mohli zmeniť spôsob, akým používame internetové služby.