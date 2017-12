Roboty budú cítiť bolesť, ľudí to z nich nespraví

Bezbolestná existencia robotov sa môže stať minulosťou. Vedci im chcú dať nové senzory.

27. máj 2016 o 13:53 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/3M75f4D9pwg

HANNOVER, BRATISLAVA. Nepozorovane sa dotknete lakťom horúceho plechu a ruka automaticky odskočí. Je to prirodzený ochranný mechanizmus.

Pocítite bolesť a zrazu mozog vie, že má spraviť niečo, aby vás ochránil pred hrozbou, zranením alebo stratou života.

Roboty takýto systém nemajú. Riadia sa softvérom, ktorý pohybuje ich časťami. Ak sa programátori pomýlia pri návrhu algoritmov, alebo zlyhá niektorý senzor, roboty jednoducho nabúrajú a môžu pri tom spôsobiť veľké škody.

Výskumníci z Leibniz University v Hanoveri chcú podľa magazínu Digital Trends zúročiť svoje zistenia pri skúmaní ľudského vnímania bolesti. Robotom chcú dať senzory a zjednodušenú nervovú sieť, ktorá by im umožnila vnímať bolesť.

Nezávisle na algoritmoch, ktoré riadia ich prácu, by vďaka tomu mohli zachytiť rizikové signály skôr ako nastane veľká škoda.

Prvé experimenty sú príliš jednoduché na to, aby prinášali uznanlivý výsledok. Ambície vedcov sú vysoké. Roboty by mohli reagovať na zvyšujúcu sa teplotu, únavu, ale i tlak pôsobiaci na miesta, kde by sa nemal objaviť.

Jednoduchá neurónová sieť z robotov nespraví ľudí, pomôže im ale riešiť kolízne a krízové situácie. Nezávisle na riadiacom softvéri, by bezpečne reagovali na podnety, ktoré prichádzajú mimo riadiacich senzorov. Takýmto signálom môže byť aj neprimeraná hlučnosť, spôsobovaná pri chode.

Hoci hovoríme o bolesti, nemožno ju chápať v jej ľudskej podstate. Roboty nemajú vedomie, emócie, ani slobodnú vôľu. Riadia sa pevne stanovenými algoritmami.