Šarlatáni? Ľudí sa pokúšajú liečiť bielidlom (diskusia SME Naživo)

Liečiteľom môže byť na Slovensku ktokoľvek a zákony na neho kašlú. Pozrite si zhrnutie diskusie SME Naživo o alternatívnej medicíne.

26. máj 2016 o 18:10 Dominik Holič

BRATISLAVA. Pod pojmom alternatívna medicína si môžeme predstaviť takmer čokoľvek. Od postupov, ktoré sa len nezvyknú vyučovať na našich univerzitách až po šarlatánske postupy, ktoré využívajú naivitu ľudí.

Uvariť si zázvorový čaj namiesto užívania liekov proti nádche je totiž niečo iné ako piť savo namiesto liečby rakoviny.

Ako umožňuje zle nastavený systém šíriť šarlatánstvo a prečo mu ľudia stále veria, aj keď je nebezpečné?

V stredajšej diskusii SME Naživo odpovedali Magdaléna Májeková z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, spoluzakladateľ webu Lovci šarlatánov Maroš Rudnay a prednosta Ústavu tradičnej čínskej medicíny SZU Vladimír Balogh.

1. Ako fungujú lieky?

Cesta lieku do lekárne sa začína v laboratóriu. Na začiatku býva choroba a proteín, ktorý s ňou súvisí. Väčšinou nepracuje ako má, a preto sa ho snažia výskumníci nejakou látkou ovplyvniť.

Pri navrhovaní lieku sa opierajú o obrovskú databázu účinných látok, proteínov či vedľajších účinkov. Zisťuje sa tak, ako by mohol žiadaný výsledok vyzerať. Následne sa hľadaná molekula syntetizuje a testuje v skúmavke, neskôr na tkanivách, orgánoch a zvieratách.

Ak nie je možný liek toxický a mohol by fungovať, začína sa klinický výskum na ľuďoch. Väčšinou sa látka podá jednej skupine pacientov, kým druhá dostáva placebo. Ani jedna pritom nevie, ku ktorej skupine patrí.

„Pri nových liekoch – napríklad v onkológii – sa nový liek netestuje oproti placebu, ale oproti starému lieku. Nebolo by etické jednej skupine dať liek a druhej placebo,“ pripomína však Rudnay.

Lekári môžu liek predpisovať jedine vtedy, ak sa štatisticky potvrdí jeho účinnosť a neškodnosť. Pacient tak má istotu, že liek je výsledkom dlhoročného a finančného náročného procesu.

Nevýhodou je, že farmaceutická firma vlastní patent na šesť rokov, počas ktorých sa usiluje o čo najväčšiu návratnosť investície a lieky sú potom extrémne drahé.

2. V čom sa líši alternatívna liečba?

Pri alternatívnej medicíne sa tieto vedecké postupy nezohľadňujú. Liečba sa často odvodzuje z jedného alebo dvoch prípadov, z ktorých sa nedá vyvodiť všeobecný záver. Jej zástancovia nedokážu ponúknuť vedecké vysvetlenie svojej metódy, pretože vedia, že by nefungovalo.

Alternatívna medicína nemá ani jednotnú pojmológiu a liečitelia preto preberajú rôzne odborné termíny z iných vedeckých odvetví. Častým príkladom je pojem energia a rôzne energetické rezonancie.

„Keby mal jeden kameň vyžarovať stále nejakú energiu, tak by sa rozpadol, pretože by stále strácal svoju hmotnosť,“ vysvetľovala Magdaléna Májeková. „Energia by musela z niečoho pochádzať, ale kameň stále existuje, čiže žiadnu energiu, ktorú by sme my mohli cítiť, nevyžaruje.“

Centrá alternatívnej liečby sa, navyše, aj nesprávne označujú za kliniky, čím môžu ľudí pliesť „Klinika môže byť iba pracovisko, ktoré robí diagnostiku, terapiu, výskum a pedagogiku,“ dodal Balogh.

3. Prečo jej ľudia veria?

Pacienti sa podľa diskutujúcich obracajú na alternatívnu liečbu na základe pocitov a nie na základe racionálnych dôvodov.

Lekári totiž môžu človeku s dlhodobým a ťažkým ochorením povedať, že mu môžu iba zmenšiť bolesť či trochu predĺžiť život. Pacient potom hľadá riešenie inde.

„Často ho nájde u ľudí, ktorí predávajú falošnú nádej prostredníctvom vymyslenej liečby. Ide o podvod, ktorý je voči pacientovi nefér,“ myslí si Rudnay.

Dôležitú úlohu zohrávajú tiež chyby v komunikácii medzi lekárom a pacientom. Lekár často nemá na jednotlivého pacienta toľko času, koľko by potreboval. Chorý človek sa potom radšej obráti na niekoho, kto pôsobí na city. Májeková preto upozorňuje, že dobrý lekár vie, že nielen lieky, ale aj prístup liečia pacienta.

Komunikačné problémy pramenia podľa Balogha v zle nastavenom systéme. „Všetko sa v škole naučiť nedá, lekárom počas štúdia chýba prax.“

4. Aké sú nebezpečenstvá?

Nesprávne nastavený systém môže pacientom aj uškodiť. Slovenské zákony umožňujú robiť akupunktúru ľuďom, ktorí nemajú adekvátne vzdelanie ani oprávnenie. Za liečiteľa sa tiež môže považovať ktokoľvek, kto absolvoval trebárs trojtýždňový kurz homeopatie a založil si živnosť.

„Ak poruší zákon lekár, zaoberajú sa ním viaceré úrady. Ak to spraví šarlatán, nestane sa mu vôbec nič,“ tvrdil Balogh.

Rudnay za najabsurdnejší prvok alternatívnej medicíny považuje diagnostiku biorezonanciou, čo je preňho nezmysel zaobalený do vedeckej terminológie a liečbu chloridovými zlúčeninami – bielidlom. Nikto sa podľa neho nezaoberal tým, ako má takáto látka prechádzať ľudským telom a ako sa v ňom správa.

Šarlatáni v tomto prípade operujú s pojmom detoxikácia: vypijete savo, ktoré nejakým spôsobom zabíja patologické bunky a parazity. Nezohľadňujú však základné výsledky vedy ani ľudského poznania.

Navyše, súčasné výskumy podľa Rudnaya naznačujú skôr opak, že niektoré parazity v tele znižujú riziko niektorých autoimunitných chorôb.

Májeková upozornila aj na nejasnú situáciu okolo rastlinných výťažkov. Mnohé lieky vznikli z prírodných zdrojov. Ľudia si v minulosti všimli, že vŕbová kôra má určité pozitívne účinky. Dnes je jedna jej zložka – kyselina acetylsalicylová súčasťou jedného z najznámejších liekov – aspirínu.

Každý rastlinný výťažok v balíčku z obchodu však pozostáva z množstva takýchto látok a nikdy presne nevieme, aké má zloženie. Mali by sme preto vychádzať zo štandardizovaných pravidiel, ktoré určujú, ako výťažok vyrobiť a aké množstvo prospešných látok musí obsahovať.

Takéto liečebné doplnky sa však na našom trhu nekontrolujú. „Môže s nimi obchodovať ktokoľvek a ten, kto ho vyrobí najmenej poctivo, na ňom najviac zarobí,“ uzatvára Májeková. „Najviac na ňom prerobí pacient, ktorý by preto mal k liečbe pristupovať aktívne a zodpovedne.“