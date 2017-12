EÚ chce rušiť hranice pri internetovom nakupovaní

Virtuálny priestor sa má v rámci únie spojiť, obchodníci nemajú rozlišovať zákazníkov podľa krajín.

26. máj 2016 o 14:14

BRUSEL, BRATISLAVA. Jednotné ceny a rovnaká dostupnosť tovarov pre každú krajinu. Takéto zmeny by mali zasiahnuť do internetového nakupovania. Ak sa rozhodnete hľadať akýkoľvek tovar, nemal by vás zablokovať žiadny z internetových obchodov v EÚ iba pre to, že ste zo Slovenska.

Platí to pre Amazon, eBay ale aj pre predajcov zálesáckych potrieb. Európska komisia pripravuje legislatívu, ktorá má podporiť otvorenie trhu. Výnimkou budú iba tovary, ktoré podliehajú licencovaniu a autorským právam - čiže knihy, hudba a filmy.

Hoci obchodníci budú musieť zrušiť bariéry a niektorí sa budú musieť vzdať odlišnej tvorby cien pre rôzne krajiny, nepribudnú im žiadne nové povinnosti. Zabezpečiť doručovanie nákupov v rámci celej EÚ nemusia. Logistickú koncovku si budú musieť v prípade záujmu dotiahnuť zákazníci samotní.

O trieštení trhu a geografických bariérach v EÚ sa diskutuje už dlhší čas, niektorí obchodní analytici sú presvedčení o tom, že nejde o krok ktorý by dokázal niekomu pomôcť. Úrady uvádzajú, že nové opatrenia by mohli cezhraničné nakupovanie podporiť. V súčasnosti ho podľa agentúry Reuters využíva 15 percent ľudí.