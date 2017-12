Mobily môžu zlacnieť, ľudí vytláčajú z fabrík roboty

Státisíce továrenských robotov sa púšťajú do úkonov, ktoré doteraz robili trpezliví a zruční ľudia.

26. máj 2016 o 9:57 Milan Gigel

SCHENZEN, BRATISLAVA. Vybrať z podnosu súčiastku, položiť ju na správne miesto a skontrolovať, či je všetko v poriadku. Bez mravenčej práce sa nezaobíde výroba žiadneho mobilu. Všetky sa skladajú z tisícok drobných súčiastok - od elektronických, cez kovové dielce až po plasty.

Foxconn, ktorý je popri ostatných svojich aktivitách známy ako výrobca iPhonov prepúšťa podľa magazínu Digital Trends zo svojich 110 tisíc zamestnancov na výrobných linkách viac ako polovicu. Do továrne vstupuje 60-tisíc robotov, ktoré na svoje ramená prevezmú prácu ľudí.

Firma, ktorá je známa optimalizáciou svojich výrobných nákladov sa tak pripája k ďalším 600 firmám v okolí, ktoré nastupujú na rovnaký trend. Foxconn dlhodobo skúma možnosti nasadenia robotov a dosiaľ boli premeny vo fabrike pomalé.

Teraz však prichádza zvrat, ktorý by mal priniesť úspory pre vyššie zisky. Nehovorí sa o navyšovaní výrobných kapacít ale o nákladoch. Vo finále to znamená, že by sme mohli smartfóny v dohľadnej dobe kupovať lacnejšie.

Svoj podiel na zvyšovaní výrobných štandardov má aj firma Apple. ktorá dbá na to, aby mali jej produkty vysokú kvalitu a s nízku poruchovosť. Od roku 2012 sa firma angažuje v skúmaní pracovných podmienok, čo možno prispelo k tomu že fabrika mení ľudí za robotov.

O roboty sa zaujíma aj Apple. Pred časom uviedla do prevádzky robotickú linku na recykláciu iPhonov. Ramená robotov rozoberajú staré modely, aby vrátili do obehu cenné suroviny.