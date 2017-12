Solárne lietadlo bezpečne pristálo v Pensylvánii

Odlet z Daytonu bol pôvodne plánovaný už na pondelok.

26. máj 2016 o 6:32 TASR

video //www.youtube.com/embed/h29zkuldJa4

DAYTON. Experimentálne lietadlo poháňané výlučne slnečnou energiou ukončilo v noci nadnes ďalšiu, v poradí už 13. etapu svojej cesty okolo sveta, v rámci ktorej absolvovalo let medzi americkými štátmi Ohio a Pensylvánia.

Stroj Solar Impulse 2 vzlietol v stredu o 04.00 h miestneho času (10.00 h SELČ) z medzinárodného letiska v Daytone v Ohiu. Po približne 17-hodinovom lete pristál v meste Allentown v Pensylvánii. Riadil ho jeden z dvojice pilotov, Bertrand Piccard.

Odlet z Daytonu, kam lietadlo dorazilo počas uplynulého víkendu, bol pôvodne plánovaný už na pondelok. Museli ho však odložiť pre technické problémy s mobilným hangárom.

Solar Impulse 2 prekonal koncom apríla Tichý oceán a doletel z Havajských ostrovov do Kalifornie. Odvtedy absolvoval už tri lety v rámci USA, kde ho čaká ešte jedno medzipristátie v New Yorku. Následne sa vydá na let cez Atlantický oceán, pričom sa očakáva, že pristane buď v Európe, alebo severnej Afrike.

Jednomiestne lietadlo Solar Impulse 2, vyrobené vo Švajčiarsku, začalo svoju púť okolo sveta 9. marca 2015 v Abú Zabí, metropole Spojených arabských emirátov.

Cieľom obletu Zeme je dokázať, že lietadlo sa zaobíde bez fosílneho paliva, ako aj propagovať využitie tzv. čistých technológií. Lietadlo dosahuje rýchlosť 50-100 kilometrov za hodinu. Má vyše 17.000 solárnych článkov a vysokovýkonné batérie, ktoré dokážu akumulovať energiu aj na let počas noci.