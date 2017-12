Sudcovia navštívia miesto činu cez virtuálnu realitu

Stopy v blate, krvavé škvrny a telá obetí budú porotcovia vidieť naživo, presne ako vyšetrovatelia, ktorí boli na mieste.

25. máj 2016 o 12:11 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Vo filme je všetko jasné. Podrobne sledujete miesto zločinu, až sa dokážete vcítiť do prostredia, v ktorom sa pohybujú vyšetrovatelia. Na súde však porota čelí úplne iným pocitom.

Počúva výpovede, nazerá do fotografií a v útržkoch má možnosť nahliadnuť do dôkazov. Všetko by sa mohlo vďaka novým technológiám zmeniť. Vývojári z Univerzity v Staffordshire pracujú na systéme, ktorý by sudcu i porotcov vtiahol na miesto činu.

Vďaka virtuálnej realite sa budú môcť ľudia pri rozhodovaní preniesť priamo na miesto činu, ktoré nasnímali mobilnou kamerovou technikou. Tak, ako sa zaisťujú dôkazy fotografovaním, nasnímajú sa v 360-stupňových panorámach priamo kamerou.

Podľa magazínu Mashable by nové technológie mohli priniesť blízku skúsenosť a pomôcť tak pri rozhodovaní dosiahnuť tesnejší kontakt pre správne a spravodlivé rozhodnutie.

Hoci ide o projekt, ktorý má v tejto chvíli experimentálny charakter, s prenikaním virtuálnej reality do všedného života môžeme očakávať, že má šancu presadiť sa rovnako ako kedysi skice portrétistov, fotografie, videozáznamy či digitálne dôkazy z počítačovej techniky. Ide o nový spôsob prezentácie obrazových a zvukových dát, ktoré sa rozprestrú v priestore okolo diváka.