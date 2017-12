Aj voda sa dá vyprážať, len to neskúšajte doma

Okrem tradičného trojobalu potrebujete ešte jednu špeciálnu ingredienciu.

25. máj 2016 o 13:17 Dominik Holič

video //www.youtube.com/embed/fDiHUZ3mjxM

Naklepané mäso obalíme do vajíčka, múky a strúhanky a hodíme na panvicu. Na Slovensku sa rezne robia na dennom poriadku, či už v domácnostiach alebo ako súčasť obedového menu.

Napadlo by vám takto pripravovať vodu? Asi nie a asi práve preto bola vyprážaná voda súčasťou podujatia Stupid Shit No One Needs and Terrible Ideas "Hackathon" (Hackathon blbostí, ktoré nikto nepotrebuje a hrozných nápadov) v San Franciscu.

K trojobalu v tomto prípade potrebujete alginát vápenatý, ktorý dokáže okolo kvapalín vytvoriť membránu, vďaka ktorej si dokážu udržať tvar a nerozlejú sa. Doma to ale pre istotu neskúšajte. Ak by voda pri vyprážaní unikla do oleja, môže spôsobiť požiar aj výbuchy. Radšej si v bezpečí pozrite video, ako sa to podarilo účastníkovi podujatia Jonathanovi Marcusovi.