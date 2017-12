Pripravovaný Android sa odomkne iba vtedy, ak vás spozná

Mobil bude senzormi sledovať návyky, aby nemusel obťažovať vpisovaním hesiel.

24. máj 2016 o 11:31 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Ak vchádzate do podniku na svoju pravidelnú pracovnú zmenu, vrátnik nemusí nazerať skontrolovať váš preukaz, aby vedel či máte právo vstupu za bránu alebo nie. Spozná vás podľa tváre, chôdze či oblečenia.

Podobne by sa mali správať aj zariadenia s Androidom. Projekt Abacus, ktorý by chcel Google nasadiť do živej prevádzky už v budúcom roku využíva senzory mobilov, aby zachytával všednú používateľskú rutinu. Cieľom je zbaviť používateľov vpisovania hesiel či snímania odtlačkov.

Mobil v štandardnej výbave už dnes vie pozrieť na tvár používateľa, vyhodnocovať jeho pohyb v teréne, identifikovať rytmus chôdze, spôsob vyberania mobilu z vrecka či iné návyky, ktoré sú jedinečné pre každý úkon či rysujú denný režim.

Abacus podľa magazínu Tech Insider v priebehu dňa počíta skóre dôveryhodnosti, ktoré vyjadruje mieru percentuálnej istoty, že mobil používa práve ten človek, ktorému patrí. Aplikáciám preto stačí skóre sledovať, aby vedeli pre zaistenie súkromia odhadnúť, či je výzva na vloženie hesla potrebná alebo nie.

Znamená to, že Facebook, Twitter či aplikácie pre voľný čas nemusia ohroziť súkromie ani pri 70-percentnej istote, kým bankové aplikácie budú žiadať plných 100 percent.

Google v tomto projekte využíva technológie umelej inteligencie a učiace sa algoritmy, ktoré samé dokážu vyhľadávať fragmenty, ktoré hovoria o znakoch identity. Veľké finančné inštitúcie budú s Abacusom experimentovať už od júna, k vývojárom aplikácií sa technológia dostane koncom roka.

Hoci sme si zvykli na to, že počítače a mobily nás obťažujú heslami, odtlačkami, frázami, gestami či obrazcami, skutočný život funguje úplne odlišne – intuitívne. Tento prvok chce Google vniesť do svojich produktov.