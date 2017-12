Ako zbaliť ženu podľa vedy? Rozprávajte jej príbehy

Dobrý príbeh nezaujme len čitateľa či diváka v kine. Mužom môže pomôcť nájsť partnerku na celý život.

23. máj 2016 o 18:14 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak sa muž páči žene, je to dobrý predpoklad na krátky románik. Ak žena hľadá dlhodobý vzťah, neuspokojí sa iba s príťažlivým výzorom.

Nový výskum však naznačuje, že kľúčom by mohli byť príbehy. Tie ľudí fascinujú už od detstva, začínajú rozprávkami na dobrú noc a končia knihami či filmami s napínavou zápletkou.

Veda ale ukazuje, že dobre vyrozprávaný príbeh môže priniesť aj lásku na celý život - ale iba mužom. Tvrdí to nová štúdia, v ktorej vedci skúmali vplyv dobrého rozprávačstva na našu príťažlivosť. Zverejnili ju v odbornom magazíne Personal Relationships.

Na základe krátkych informácií o živote, fotografií a schopnosti rozprávať mali dobrovoľníci hodnotiť fyzickú príťažlivosť u opačného pohlavia. Výsledkom bolo aj vyhlásenie, či by si s danou osobou vedeli predstaviť dlhodobý vzťah, jedno rande alebo priateľstvo.

Všetky experimenty ukázali jeden výsledok: muži sa pri výbere partnerky nezameriavajú na to, či vie pútavo rozprávať, no u žien je to inak.

Ako kandidát na dlhodobý vzťah u nich uspel najmä muž, ktorého im v rámci experimentu predstavili ako dobrého rozprávača. Jeden z experimentov dokonca ukázal, že ženy takýchto mužov vnímajú ako lepších vodcov.

Vysvetlenie výsledkov poskytuje podľa autorov štúdie evolúcia človeka. „Teórie v tejto oblasti ukázali rôzne evolučné záujmy u žien a mužov v odovzdávaní ich génov. Čo sa týka reprodukcie, teória hovorí, že muži častejšie investujú široko, zatiaľ čo ženy investujú rozumne,“ vysvetľujú autori Melanie Green a John Donahue vo svojom článku pre web The Conversation.

Muž sa podľa výskumu nezameriava na to, ako pútavo žena hovorí, ale skôr na iné faktory: aký má vek a či je pre neho fyzicky príťažlivá.

Žena zase hľadá otca, ktorý sa dokáže postarať o rodinu – a rozprávača vnímali účastníčky štúdie ako niekoho s vyšším spoločenským postavením. Či to však majú rozprávači naozaj ľahšie aj v ekonomickej oblasti života, to vedci zatiaľ neskúmali.

DOI: 10.1111/pere.12120