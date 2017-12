Spravte si zo smartfónu digitálny mikroskop

Objektívy BLIPS sa zmestia do peňaženky a umožňujú skúmať mikroskopický svet.

21. máj 2016 o 0:00 Dominik Holič

video //www.youtube.com/embed/gIiY_u5wwaE

Väčšina smartfónov má dnes možnosť zachytávať detaily s využitím macro režimu ostrenia. Podobnú funkciu ponúka aj jeden z dvoch objektívov BLIPS, ktoré vyvinuli v Talianskom technologickom inštitúte.

Macro objektív má hrúbku iba pol milimetra a zvládne až desaťnásobné optické zväčšenie. Dá sa ním napríklad odfotiť detail ľudského oka, či kvapka vody na lúčnom kvete.

Micro objektív s hrúbkou 1,2 milimetra môže podľa výkonu fotoaparátu dosiahnuť až stonásobné priblíženie a dá sa s ním skúmať mikroskopický svet vo veľkosti niekoľkých mikrometrov. Dokáže zachytiť bunku alebo detail včelieho krídla.

Objektívy sa zmestia do peňaženky a mali by fungovať so všetkými modelmi smartfónov - na fotoaparát sa pripevňujú so znovu použiteľným lepidlom. Kickstarterová kampaň momentálne ponúka základnú verziu BLIPS balíčka za 20 eur.