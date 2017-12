Egyptológ Záhí Hawás: V hrobkách som zabudol na strach z tmy

Faraóni síce boli diktátormi, ale vládli múdro a spravodlivo. V tomto by sme sa od nich mali poučiť, povedal na stretnutí s novinármi známy egyptológ Záhí Hawás.

19. máj 2016 o 18:08 Matúš Krčmárik

Prečo sú podľa vás ľudia takí fascinovaní egyptskou históriou?

„Egypt má v sebe mágiu. Pyramídy, pri ktorých sa ľudia divia, ako ich vlastne postavili. Múmie a tajomstvá či kliatby, ktoré ich sprevádzajú. Sfinga, ktorá všetky tajomstvá stráži. Neexistuje žiadna iná civilizácia, ktorá má v sebe mágiu pyramíd, múmií a sfingy.“

V čom sa môžeme poučiť od egyptskej civilizácie?

„Najmä v tom, že faraóni vládli spravodlivo. Ich sila sa zakladala na spravodlivosti a pravde. Ak takto budeme vládnuť aj v súčasnosti, pôjdeme hore.“

Prečo sa nakoniec ríša rozpadla?

„Egypťanom tristo rokov vládli Gréci, potom Rimania, Byzantínci, Turci... Pyramídy boli národným projektom, stavať pyramídy znamenalo stavať Egypt. Pre ľudí, ktorí nie sú Egypťanmi, nie je myšlienka stavania pyramíd taká dôležitá. Preto sa ríša začala rozpadávať.“

Kedy ste sa rozhodli, že budete archeológom?

„Keď som bol mladý, chcel som byť právnikom, ale keď som to študoval, už sa mi to tak nepáčilo. Štúdium som skončil v devätnástich rokoch a k archeológii som sa dostal náhodou. Začal som pracovať na vykopávkach a keď som sa prvýkrát dostal do hrobky, videl som tam sochu. Vtedy som si povedal, že som našiel svoju lásku – archeológiu. Archeológia sa potom stala mojím životom.“

Aké to je, keď vstúpite do hrobky, ktorá bola tisíce rokov zatvorená? Nie je tam napríklad zlý vzduch?

„O zlý vzduch ani o iné nepríjemnosti som sa nikdy nezaujímal. Žijem nebezpečne. Keď niečo objavím, zabudnem na všetko okrem toho objavu.“

Pamätáte si, aké to bolo, keď ste prvýkrát vošli do hrobky?

„Bol som vtedy ešte mladý a bál som sa tmy. Pamätám si, ako som sa ako dieťa bál vstúpiť do tmavých miestností. No vtedy som v hrobke niečo našiel a zrazu som na to všetko zabudol.“

Ste archeológ, vedec. Aký je to pocit, keď vidíte, že možno viac ako vaše knihy sa predávajú knihy od Ericha von Dänikena, ktorý v nich hovorí o mimozemskom pôvode pyramíd?