Google mieri do našich obývačiek, chce aj múdro komunikovať

Tohtoročné novinky od Google sú viac pre úžitok ako zábavu. Prichádza nový domový asistent, ale aj múdry chat.

19. máj 2016 o 15:07 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Google počuje, Google povie aj zaspieva. Taký je koncept nového zariadenia Google Home, ktoré firma pripravuje pre domácnosti. Tento multimediálny asistent položený kdesi na stole, poličke alebo nábytku má byť zvukovou bránou do sveta technológií.

Spýtate sa na zajtrajšie počasie, recept na bublaninu alebo históriu Franskej ríše a môžete sa započúvať do odpovede. Hlasový asistent Google Now spracuje všetky vaše dopyty a pripraví odpovede rovnakým spôsobom, ako to robí v mobiloch.

Popri tom má byť podľa agentúry Reuters akousi centrálou pre ovládanie múdrych periférií a stať sa ich rozšírenou súčasťou. Požiadate o zníženie teploty vykurovania a Google to cez termostat Nest zariadi. Taktiež vás zabaví hudbou a hovorených slovom, bez ohľadu na to či pochádzajú z plateného archívu, alebo si len výstup presmerujete z múdreho televízora, tabletu, notebooku alebo smartfónu.

Google Home sa tak stáva priamym konkurentom zariadenia Echo, ktoré už nejaký čas ponúka s podobným technologickým zázemím Amazon. Technologické firmy sa rozhodli primknúť k našim domovom tak, ako to prostredníctvom mobilov spravili k nám samotným.

Novinkou, ktorá by mohla pritiahnuť nových používateľov je aj múdry nástroj pre komunikáciu, ktorý dostal názov Allo. Má bezpečné šifrovanie od jedného používateľa k druhému a popretkávaný je množstvom funkcií, ktoré pripisujeme chatbotom.

Objednáte si cez neho Pizzu, zajednáte novú sadu žiletiek na holenie, alebo si predplatíte taxi, ktoré vás vyzdvihne na letisku pri návrate z pracovnej cesty. Kombinujú sa tu služby hlasového asistenta s chatbotmi tak, aby na jednom mieste bolo možné vybaviť veľa vecí.

Súperiť o ľudí prostredníctvom komunikačných platforiem je stratégiou, ktorá je pre veľké firmy jedinou šancou pre zachovanie svojej pozície na trhu. Stačí malá chvíľa nepozornosti a nový trend môže ľudí strhnúť ku konkurencii. Bez ohľadu na to, aké sú ich dlhoročné návyky.