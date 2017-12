Pozrite si šesť najzaujímavejších vecí, ktoré chystá Google

Google chystá vlastnú virtuálnu realitu a dokonalejšiu umelú inteligenciu.

19. máj 2016 o 17:13 Renáta Zelná

Budúcnosť podľa Google je o lepšej a plynulejšej interakcii ľudí a technológií. Na tohtoročnej konferencii I/O predstavili zariadenia a aplikácie, ktoré majú zatiahnuť produkty Googlu do obývačiek aj chatových okien ľudí. Od neskorého leta a jesene sa môžete tešiť aj na týchto šesť noviniek:

1. Múdrejší a zhovorčivejší asistent

Pred desiatimi rokmi vedel iba dva jazyky, dnes vám asistent pomôže vo viac ako sto jazykoch z celého sveta. Softvér, kotrý rozumie ľudskému hlasu a dokáže zodpovedať na otázky alebo napríklad objednať jedlo či pustiť na televízore video z YouTube. Na konferencii Google ukázal, že Assistant ukázal rozumie kontextu otázky a dokáže s vami komunikovať skoro ako človek. Múdry asistent od Google chce byť všade. Pomáhať preto bude aj v rámci novej aplikácie Allo a taktiež sa vám predstaví ako domáci pomocník Google Home.

2. Google Daydream

Google rozbieha vlastný projekt virtuálnej reality s názvom Daydream. Softvér zapracuje priamo do nadchádzajúcej verzie operačného systému Android N. Nová platforma podľa webu Verge zatiaľ nebude vedieť konkurovať výrobkom HTC Vive či Oculus Rift. Pre Google však predstavuje veľký posun od kartónovej Google Cardboard.

Daydream bude fungovať len na nových telefónoch so špeciálnymi senzormi a displejmi. Podľa Google by prvé modely od Samsungu, HTC, LG, Huawei mali byť dostupné už túto jeseň. V rovnakom čase by na trh mali prísť aj nové VR náhlavné sady a ovládače pohybu, ktorých prvé modely Google na konferencii tiež predstavil.

3. Nové chatovacie aplikácie Allo a Duo

Google má dve nové aplikácie na rýchle rozhovory. Ani jedna z nich však nemá nahradiť v súčasnosti dostupnú aplikáciu Hangouts. Aplikácie Allo a Duo budú dostupné zadarmo pre Android aj iOS na konci leta 2016.

Allo má všetky obvyklé funkcie, vrátane emoji či nálepiek. Čo ho odlišuje od iných aplikácií, je zabudovaný Google Assistant. S ním budú môcť užívatelia priamo komunikovať so službami Googlu a získavať odpovede bez toho, aby museli opustiť aplikáciu.

Chatovanie cez video bude mať na starosti aplikácia Duo, ktorá by mala konkurovať FaceTime od Apple. Rozhranie bude veľmi jednoduché - hneď ako aplikáciu otvoríte, zobrazí sa vám záber z prednej kamery. Ak niekomu zavoláte, náhľad z vašej prednej kamery sa mu zobrazí ešte predtým, ako váš hovor príjme.

4. Google u vás doma

Google chce ľuďom poskytovať služby aj v obývačkách. Vytvoril preto zariadenie Google Home. V zásade ide o diaľkový mikrofón a reproduktor napojený na internet a služby Googlu. Aktivujete ho hlasom a asistent s umelou inteligenciou vám pomôže v ktorejkoľvek izbe vášho domu. Nový hardware od Googlu sa dokáže prepojiť so všetkými smart zariadeniami. V rôznofarebných prevedeniach má byť na trhu dostupný na jeseň 2016.

5. Android bez mena

Nugát, Nutella alebo Nesquick? Operačný systém zatiaľ funguje len pod pracovným názvom Android N. Google tradične pomenúva nové verzie operačného systému podĺa sladkostí. Nový oficiálny sladký názov môžu Google pomôcť vybrať aj užívatelia. Beta verzia je dostupná už teraz - plná verzia, ktorá vyjde na konci leta, má mať až 250 nových vlastností.

V marci sme už mohli vidieť niektoré z nich, teraz Google predstavil lepšiu grafiku, kontrolu nad notifikáciami či režim obraz v obraze. Systém má mať tiež lepšie zabezpečenie. Šetrenie baterky poteší aj hráčov mobilných hier.

6. Insta appky

Stačí len jeden klik a nemusíte nič inštalovať. Android Instant Apps má pomôcť najmä v situáciách, kedy potrebujete nejakú aplikáciu využiť len jeden alebo dva razy, napríklad pri nákupec cez špecializovaný internetový obchod, či pri kupovaní parkovania v cudzom meste. Aplikácia sa rýchlo stiahne otvorí, rovnako ako by sa otvorila napríklad webová stránka. Po použití sa opäť sama zmaže.