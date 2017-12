Umelecký robot odhaľuje detaily známych maliarskych diel

Google otvára virtuálnu obrazáreň s nevídaným detailom.

18. máj 2016 o 12:33 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Nájsť si dobrodinca, ktorý by podporil štúdiá a odchod do Paríža vysedávať pred obrazmi slávnych maliarov. Takéto sny si plnil nejeden z našich domácich maliarov na začiatku minulého storočia, aby prenikli do tajov maliarskeho umenia.

Google má však podľa portálu Mashable technológiu, ktorá sa snaží podobný zážitok priblížiť prostredníctvom počítačov. Art Camera je snímací robot, ktorý dokáže majstrovské diela zdigitalizovať v detaile, vďaka ktorému je možné vysledovať každý ťah štetcom, či každú kvapku farby na plátne.

Využíva laser a sonar, aby s vysokou presnosťou a ostrosťou nasnímal plejádu fotografií, ktoré následne spojí dohromady. Výsledkom je snímka pozostávajúca z miliardy jednotlivých bodov, ktorú si môžete v rámci internetového projektu Art Camera pozrieť kdekoľvek.

Robotická technológia s precíznosťou nahrádza zručnosti, ktorými sa môže pýšiť iba zopár odborníkov, ktorí sa takejto digitalizácii venovali doposiaľ. Google sprístupnil prvú tisícku digitalizovaných diel, postupne budú pribúdať ďalšie.

Ak máte chuť zapozerať sa do detailov slávnych obrazov, možno by ste mali vedieť, že digitalizáciou prešli aj niektoré obrazy z deviatich galérií Slovenska.