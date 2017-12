Vyrobili umelé víno z vody a bez hrozna, chutí ako drahé odrody

Syntentické víno bez hrozna chuťou nahradí drahé vína, bude však lacnejšie.

18. máj 2016 o 13:38 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/OQRwE4_GYKY

Podľa biblického príbehu bola premena vody na víno jedným z prvých Ježišových zázrakov. Vinárom zo San Francisca sa podobný zázrak podaril za 15 minút. Ich syntetické víno dokáže údajne chuťou nahradiť aj tie najlepšie ročníky.

Mardonnovi Chuovi a Alecovi Leemu zo startupu Ava Winery prvýkrát napadlo vytvoriť umelé víno pri prehliadke kalifornskej vinice v Napa Valley v roku 2015. "Bol som ohromený jednou flašou, ktorá bola vystavená na stene," povedal Chua pre magazín New Scientist. "Takúto flašu by som si nikdy nemohol dovoliť kúpiť, nikdy by som si ju nevychutnal. To ma prinútilo premýšľať."

Podľa Leeho a Chuu väčšina zložiek v reálnom víne nemá žiadny vplyv na jeho výslednú chuť. Svoje nepravé vína tvoria pridávaním rôznych chemikálií do roztoku vody a etanolu.

Trpkosť a farbu mu dodajú taníny, pocit v ústach a viskozitu zas glycerín a cukry. Etyl isobutyrát a iné zložky zas vytvoria typickú vínnu chuť. S celým procesom im pomáhal aj profesionálny ochutnávač vín.

Hlavnou výhodou ich vína je, že má chutiť rovnako ako drahé značky, predáva sa však za zlomok ich ceny. Duplikát šampanského Dom Pérignon ročník 1992 bez kvasníc, hrozna a fermentácie chcú predávať po 50 dolárov za fľašu, teda štyrikrát lacnejšie ako originál.