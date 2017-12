Jedzte menej mäsa, odporúčajú experti

Výskumníci chceli zistiť, či sa majú ľudia vzdať mäsa. Pozreli sa na dostupné vedecké štúdie.

17. máj 2016 o 11:52 Matúš Ritomský

BRATISLAVA. Je konzumácia mäsa zdravá alebo urobíme lepšie, ak sa staneme vegetariánmi prípadne vegánmi?

Táto otázka vyvoláva už roky vášnivé diskusie nielen u odborníkov na výživu. V poslednom období však pribúdajú vedecké dôkazy, ktoré dávajú za pravdu skôr priaznivcom rastlinnej stravy.

Po tom, čo koncom roku 2015 Svetová zdravotnícka agentúra (WHO) zaradila spracované mäso (ako párky, údeniny, slanina či šunka) do kategórie karcinogénov a červené mäso do kategórie „pravdepodobne karcinogénnych“ potravín, prišla od odborníkov ďalšia zlá správa pre milovníkov mäsa.

Menšie riziko problémov

Vedci z prestížnej americkej kliniky Mayo Clinic vyhodnotili dostupné štúdie, ktoré zahŕňajú údaje o 1,5 milióne ľudí.

Podľa zistení v článku s názvom „Zabíja nás mäso? V odbornom magazíne Journal of the American Osteopathic Association, každodenná konzumácia mäsa, predovšetkým červeného a priemyselne spracovaného zvyšuje u ľudí všeobecnú úmrtnosť.