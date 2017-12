Ste večný študent? Úlohu v tom hrajú aj vaše gény

Najväčšiu genetickú štúdiu v oblasti spoločenských vied považujú niektorí vedci iba za kuriozitu bez veľkého významu.

16. máj 2016 o 17:02 Dominik Holič

BRATISLAVA. Ak by ste sa vybrali do akejkoľvek školskej triedy, pravdepodobne by ste v nej našli aj dva typy žiakov: pre jedného je škola prirodzeným prostredím a bude študovať do tridsiatky, druhý školu berie ako povinnú jazdu a nevie sa dočkať posledného dňa.

Úroveň vzdelania a akademické výsledky ovplyvňuje množstvo faktorov - od výchovy cez zdravotný stav až po samotnú kvalitu školstva. Medzinárodný tím viac ako 250 vedcov teraz našiel aj prepojenie medzi genetickými variantmi a časom, ktorý človek strávi v škole.

Nie je síce také dôležité ako ostatné vplyvy, no vedci dúfajú, že im pomôže aj v oblasti skúmania rôznych mozgových porúch.

Najväčšiu genetickú štúdiu v oblasti spoločenských vied zverejnili v časopise Nature.

Minimálny vplyv

Vedci sa najskôr zamerali na genóm 300-tisíc ľudí európskeho pôvodu a porovnávali jednotlivé genetické varianty s časom stráveným v škole. Výsledky porovnali s DNA ďalších 111-tisíc ľudí z databázy UK Biobank. Zistili, že 74 variantov môže vo veľmi malej miere ovplyvniť čas, ktorý človek venuje vzdelávaniu.