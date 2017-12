Veľká koralová bariéra stráca svoje farby a život

Klimatické zmeny spôsobujú, že koraly prichádzajú o sfarbenie aj potravu. Ak teplota vody neklesne, umrú od hladu.

16. máj 2016 o 14:31 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Kedysi mali nádherné farby a prekypovali životom. Koralové útesy v Austrálii však za posledných dvadsať rokov začali blednúť – pre krajinu je to jedna z najväčších environmentálnych katastrof a môžu za ňu ľudia.

„Bol to krásny, nádherný raj útesových štruktúr a zvierat a už tam nie je. Alebo je – ale len vo forme slizu, je to pochmúrne miesto,“ hovorí pre web NPR Justin Marshall, ktorý útesy študuje už tri desaťročia.

Koraly strácajú farbu v dôsledku klimatických zmien - stačí, že teplota vody stúpne len o niekoľko stupňov než je bežné.

Živé organizmy, ktoré tvoria koralové útesy vtedy začnú vyháňať fotosyntetické riasy, ktoré bežne žijú vo vnútri ich tiel a poskytujú im jedlo a bohaté sfarbenie. Riasy pri týchto teplotách neprežijú.

Ak by teplota klesla, koraly by znova nadobudli svoju farbu, boli by však náchylnejšie na ochorenia. Ak teplota neklesne, vyhladujú sa na smrť a obsadia ich nesymbiotické riasy.

Podľa posledných údajov zo štúdie ARC Centra pre excelentnosť štúdia koralových útesov sa pred bielením alebo blednutím podarilo ubrániť len siedmim percentám Veľkej koralovej bariéry.

Justin Marshall a jeho tím v rámci projektu Coral Watch v priebehu posledných šiestich mesiacov zaznamenali zmeny v blízkosti Jašteričieho ostrova, jednej z najhoršie postihnutých oblastí koralovej bariéry.

Pred vybielením majú koraly vďaka symbiotickým riasám tmavú hnedú alebo kaki zelenú farbu. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Počas blednutia môžu mať koraly rôzne sfarbenie, v skutočnosti však trpia. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Po blednutí sú kedysi zdravé koraly pokryté slizovitou vrstvou rias. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Umierajúce koraly strácajú zafarbenie od rias a odhaľujú svoje skutočné farby. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Ružovo sfarbené blednúce koraly. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Kostra koralov je často svetielkujúca. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Blednúci koral pomaly prikrýva vrstva nesymbiotických rias. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Keď koraly odumrú, mnohé živočíchy stratia svoj domov. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Ryby z čeľade pomacentrovité pri zdravom korale. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Ryby z čeĺade pomacentrovité pri blednúcom korale. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org) Klaun očkatý v zdravom a blednúcom korale. (zdroj: Justin Marshall/coralwatch.org)

ZDROJ FOTO: The Converastion