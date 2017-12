Podivná hviezda Zeta skrývala sestru, našli ju cez škvrny

Dánski astrofyzici objavili nezvyčajnú hviezdu, ktorú vidno na oblohe v súhvezdí Andromeda. Podobá sa na naše Slnko, aj keď je 16-násobne väčšia, no súčasne sa vymyká bežnému scenáru, podľa ktorého takéto hviezdy fungujú. Zeta má síce na povrchu podobné škvrny, aké poznáme zo Slnka, správajú sa však inak. Sú na rozličných miestach, ako by mali byť, a ich plocha je v porovnaní so Slnkom o pätinu väčšia.

Článok, ktorý o Zete napísal vedecký tím z Inštitútu Nielsa Bohra na Kodanskej univerzite, uverejnil prestížny týždenník Nature.

Iba vodík a hélium

Vo hviezdach typu nášho Slnka prebiehajú búrlivé reakcie, ktoré uvoľňujú nepredstaviteľnú energiu. Môže za to diabolský tanec najjednoduchších prvkov - zlučovanie (fúzia) jadier vodíka, ktoré sa v podmienkach obrovských teplôt a tlakov menia na hélium. Vnútri Slnka vzniká aj magnetické pole, prejavujúce sa napríklad škvrnami na povrchu. Škvrny sú vlastne chladnejšie miesta, kde silné magnetické pole spomalilo tok tepla.