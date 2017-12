Myslel si, že našiel stratené mesto Mayov. Vedci mu pokazili radosť

Mladý Kanaďan si všimol prepojenie medzi hviezdami a mayskými náleziskami.

12. máj 2016 o 15:45 Renáta Zelná

Gadoury aj astronómovia z kanadskej vesmírnej agentúry si mysleli, že objavili mayskú pyramídu. V skutočnosti je to pole.(Zdroj: CSA)

BRATISLAVA. "Ohnivé ústa" (Mouth of Fire), tak by 15-ročný William Gadoury nazval Mayské mesto, ktoré sa mu podarilo objaviť vďaka hviezdnym konšteláciám a mapám známych mayských miest. Podľa odborníkov však archeológ samouk v skutočnosti objavil len obyčajné pole.

O archeológiu sa mladý Kanaďan začal zaujímať v roku 2012, keď mal podľa mayského kalendára nastať koniec sveta. Pri skúmaní máp a hviezd si všimol, že niektoré hviezdy ukazovali priamo na mayské náleziská.

Hviezdne mestá

"Nechápal som, prečo Mayovia stavali svoje mestá ďaleko od riek, na neobrobených miestach a v horách," vysvetľuje Gadoury v rozhovore pre kanadský Le Journal de Montreal.

"Museli mať iný dôvod a keďže uctievali hviezdy, napadlo mi overiť moju hypotézu. Bol som naozaj prekvapený a nadšený, keď som si uvedomil, že najjasnejšie hviezdy zo súhvezdí sú spárované s najväčšími mestami."

Pri jednom zo súhvezdí však zistil, že tretia hviezda ukazuje na miesto, kde žiadne mesto neleží. Myslel si preto, že v hlbokej džungli na Yucatánskom polostrove v Mexiku objavil stratené mesto mayskej civilizácie.

Jeho hypotézu mu pomohli overiť astronómovia z kanadskej vesmírnej agentúry. Satelitné zábery od NASA a japonskej vesmírnej agentúry na mieste skutočne odhalili prítomnosť geometrických štruktúr - predpokladali, že ide o starovekú mayskú pyramídu a tridsať menších štruktúr.

Kukurica a marihuana

Správa o stratenom meste, ktoré objavil len 15-ročný amatérsky archeológ, okamžite obletela svetové médiá a vtedy sa začali ozývať mnohí odborníci. Gadoury podľa nich neobjavil žiadne veľké mayské mesto.

Geoffrey E. Brawell, antropológ z Kalifornskej univerzity v San Diegu, ktorý miesto videl aj na vlastné oči, to naisto. "Nie sú to mayské pyramídy," hovorí pre Gizmodo. "Buď sú to opustené kukuričné polia alebo využívané marihuanové polia."

O kukuričných poliach hovorí aj Thomas Garrison, antropológ z univerzity v Dornsife. Zistil to z pohľadu na satelitné zábery. "Dúfam, že tento mladý učenec uvažuje o pokračovaní na univerzitnej úrovni, takže jeho ďalší objav (a tých bude ešte veľa) bude naozaj zmysluplný," povedal Garrison pre portál Gizmodo.

Amatérsky archeológ by sa v ďalšom štúdiu mohol zamerať na diaľkový prieskum Zeme, ktorý vlastne využil aj pri náleze údajného mesta. Je to moderná metóda získavania informácií o objektoch a javoch na Zemi, bez toho, aby výskumník musel tieto miesta navštíviť. Stačia na to letecké alebo satelitné snímky.

Techniku využili napríklad aj pri skúmaní regiónu Petén v hustej džungli na severe Guatemaly, ktorý bol centrom mayskej civilizácie počas mayského klasického obdobia (250 pred Kr. – 900 po Kr.).

