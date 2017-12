Prvý test Hyperloop One bol pomalší, ale úspešný

Historický moment skúšky nového pohonu trval približne dve sekundy.

12. máj 2016 o 12:01 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/iURnFvO6cPs

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Novátorský projekt pre rýchlu osobnú prepravu sa posunul opäť o kúsok vpred. Pohon, ktorý bol doteraz iba na výkresoch a vo vývojárskych dielňach má za sebou prvú pokusnú jazdu.

Hyperloop One podľa magazínu Tech Insider absolvoval na skúšobnej trati v nevadskej púšti stometrovú jazdu, pri ktorej dosiahol rýchlosť 186 kilometrov za hodinu. Hoci ide iba o zlomok z plánovaných 1100 km/h, vývojári už teraz hovoria o skúškach pri trojnásobnej rýchlosti. Rýchlodráha má vo finálnej podobe prechádzať prepravným potrubím, testovacia dráha je na otvorenom priestranstve.

Hliníkové sane na trati zrýchlili z nula na 96 km/h za 1,1 sekundy, pričom prekonali preťaženie 2,4 g.

Hyperloop chce byť nástupcom rýchlovlakov, aby spájal vzdialenejšie prepravné uzly v rekordne krátkom čase. Používa pohon s prvkami pasívnej magnetickej levitácie, ktorý by na rozdiel od klasických motorov mohol byť úspornejší.

Projekt má pred sebou dlhú cestu. Konštruktéri si nemyslia že by mohli technológiu skomercializovať skôr ako do roku 2021. Ešte tento rok by však chceli spraviť experimentálne skúšky v uzavretom potrubí. Ak by sa podarilo vybudovať aj pohonnú jednotku aj prepravné vozne, stále bude chýbať výstavba dráhy.

Technológiou sa zaoberá aj konkurenčná spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies, ktorá o spolupráci, podpore a financovaní rokovala so slovenským ministerstvom.

V prvom videu ste mohli vidieť test z pohľadu divákov, v nasledujúcom si ho môžete pozrieť aj v spomalených záberoch.