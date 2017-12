Výrobcovia mobilov zanedbávajú aktualizácie. Začali ich vyšetrovať

Opravy a záplaty sa do mobilných zariadení dostávajú omnoho pomalšie ako do počítačov.

12. máj 2016 o 10:16 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Každý mesiac sa do počítačov sťahujú nové záplaty operačného systému Windows, opravy si automaticky sťahujú aj softvéry ktoré používame. Aj napriek tomu sa hackerom stále darí v šírení škodlivého kódu do počítačov.

Iné je to však v mobiloch a tabletoch. Hoci bezpečnostní analytici v mobilnom systéme Android objavujú početné bezpečnostné chyby, ich opravy a záplaty sa do zariadení nedostávajú tak rýchlo a spoľahlivo, ako by sa mali. Obzvlášť pri starších modeloch.

Americké rady FCC a FTC preto podľa magazínu Naked Security spustili vyšetrovanie, aby zistili aký je stav a prečo výrobcovia zariadení a mobilní operátori nepostupujú tak, aby svojich zákazníkov uchránili. Predmetom vyšetrovania sú spoločnosti Google, Samsung, LG, Motorola, HTC, Apple, Microsoft a Blackberry, svoje otázky úrady smerujú aj na mobilných operátorov v krajine.

Výrobcovia majú poskytnúť informácie o svojich bezpečnostných politikách a postupoch, ktoré pri vydávaní opráv a záplat praktizujú a to pre všetky mobilné zariadenia, ktoré sa na trh dostali po júli roku 2013.

Hoci početné chyby môžu vyhovovať vládnym a špehovacím agentúram pri prístupe k dátam, čoraz častejšie sú útoky hackerov na súkromie i dáta uložené v mobiloch. Najpopulárnejšie sú ransomwary, ktoré šifrujú dáta, aby získali odplatu za ich uvoľnenie.

Doterajšie prieskumy vyčíslili, že opravy kritických chýb prichádzajú na zariadenia približne s 10-mesačným oneskorením, pričom 95 percent zariadení je v súčasnosti zraniteľných prostredníctvom multimédií.