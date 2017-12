Kto bol muž so železnou maskou? Niekto, kto vedel priveľa

Historik odhalil identitu muža so železnou maskou. Nevykonal žiadny ohavný čin a nebol ani dvojičkou Ľudovíta XIV.

11. máj 2016 o 16:54 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Jeho tvár nikto nikdy nevidel. Od jeho zatknutia približne v roku 1669 totiž nosil na tvári železnú masku. Práve preto bola jeho skutočná identita až doteraz veľkou záhadou. Spisovatelia Voltaire aj Alexander Dumas verili, že bol bratom Ľudovíta XIV.

Historici to však odmietajú - zhodli sa , že väzeň bol muž menom Eustache Dauger. Masku nosil len občas a nebola železná. Veria tiež, že bol komorník – nevedia však koho a ani to, prečo bol väznený.

Stáročia dlhú záhadu teraz odhalil historik Paul Sonnino z Kalifornskej univerzity v Santa Barbare vo svojej knihe The Search for the Man in the Iron Mask: A Historical Detective Story.

Väzeň bez tváre bol podľa neho v skutočnosti komorníkom bohatého francúzskeho kardinála Julesa Mazarina. Muž v maske vedel zrejme príliš veľa o nekalých praktikách, ktorými prišiel k svojmu bohatstvu. V skutočnosti vraj nenosil železnú, ale zamatovú masku.

„Bol som schpný určiť, že Mazarin ukradol veľkú časť svojho bohatstva predošlému kráľovi a kráľovnej Anglicka, Eustacha zatkli roky potom, keď sa Ľudovít XIV. snažil nalákať ich syna, vtedajšieho kráľa Anglicka, aby sa k nemu pripojil vo vojne,“ povedal Sonnino v tlačovej správe univerzity.

„Dauger zrejme vyzradil to, čo nemal. Keď ho zatýkali, povedali mu, že ak niekomu odhalí svoju totožnosť, okamžite ho zabijú.“

Zabudnite teda na Hollywoodský príbeh s Leonardom DiCapriom a dvojičkou Ľudovíta XIV. Eustach Dauger bol v skutočnosti len muž, ktorý vedel príliš veľa.