Umelá inteligencia vie úspešne predpovedať športové výsledky

Čo ľudia naznačia svojim subjektívnym pohľadom, to expertný systém vyhodnotí objektívnymi postupmi.

11. máj 2016 o 13:01 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vraví sa, že športové stávkovanie nie je iba o znalostiach, ale aj o šťastí. Ak príde na znalosti, niet pochýb o tom, že viac ľudí má viac rozumu. Ak sa k tomu však pritrafí aj počítačová umelá inteligencia, výsledok môže byť takmer dokonalý.

Predviedli to vývojári z tímu Unanimous AI, ktorým sa podarilo určiť prvých štyroch víťazov dostihov Kentucky Derby, a to dokonca v správnom poradí. Hoci v minulosti odhadli správne tipy pri viacerých športových disciplínach, tentokrát to však bolo omnoho zložitejšie a komplikovanejšie.

Aj napriek tomu zo symbolického 20-dolárového stávkového vkladu získali 540-násobne vyššiu odmenu. Systém umelej inteligencie nepracuje sám. Na začiatku je skupina anonymných respondentov na internete, ktorí odpovedajú na konkrétne otázky.

Snažia sa v jednoduchých interaktívnych dotazníkoch vyjaviť svoje vedomosti a pocity, akoby sami rozhodovali o víťazovi. Následne sa do zozbieraných dát pustí počítačový systém a pokúsi sa zo všetkého, čo zistil, spraviť zdravý, záverečný úsudok.

Tak tomu bolo podľa magazínu Mashable aj tentokrát. Kým respondenti postupným vylučovaním zúžili výber na štyri kone, expertný systém to dotiahol do konca a určil poradie. Tak ako doteraz, aj tentokrát predpovedal správny výsledok.

Hoci sa na technológiu nemožno spoľahnúť so 100-percentnou istotou, systém možno využiť pri riešení najrôznejších problémov. Od uznávania viny či neviny pri súdnych konaniach, až po hľadanie najlákavejšej chuti novej pripravovanej tyčinky.