Zabudnite na Google Now, Cortanu a Siri - prichádza Viv

Umelá inteligencia má zdokonaliť schopnosti hlasových asistentov.

10. máj 2016 o 13:46 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Bude pozajtra poobede na tatranských štítoch viac ako 25 stupňov? Hoci to znie ako otázka pre meteorológa, je to aj všedný dopyt pre hlasového asistenta. Kým Google Now, Cortana a Siri nepochopia kontext tejto vety, Viv si s vyhľadaním odpovede správne poradí.

Nový hlasový asistent postavený na technológii umelej inteligencie vzniká vo vývojárskom tíme, ktorý v roku 2007 stál pri zrode Siri. Tentokrát je však všetko úplne inak. Namiesto toho, aby sa hľadanie odpovedí riadilo jasnými algoritmami, všetko je modulárne a nastavené tak, aby sa systém sám dokázal učiť.

Dôraz sa kladie na pochopenie kontextu vety, ktorá nemusí byť práve jednoduchá. Vývojári chcú dosiahnuť, aby ich nový asistent bol schopný porozumieť hovorovému štýlu bez toho, aby ľudia museli zjednodušovať frázy tak, ako to robia pri textovom vyhľadávaní na webe.

Keďže ide o projekt, ktorý je o generáciu novší ako všetky tie, ktoré používame vo svojich mobiloch, malo by to znamenať, že bude fungovať dokonalejšie. Zatiaľ pracuje výhradne s angličtinou, vývojársky tím má však veľké ambície.

Viv podľa magazínu Mashable využíva „dynamické generovanie programov“, ktoré je prelomovým prístupom k riešeniu problémov. Softvér sám píše svoje vetvy, moduly a fragmenty v zlomku sekúnd. Znamená to, že môže rásť a zdokonaľovať sa omnoho rýchlejšie, ako doterajšie projekty.

Do rúk verejnosti by sa mal dostať už koncom tohto roka. Vývojári majú viacero technologických partnerov, vďaka ktorým hlasový asistent otvorí cestu nielen k hardvéru, ale aj službám.