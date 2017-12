Druhá koža zakryje vrásky a pomôže s ekzémom

Polymérový materiál má vlastnosti podobné reálnej koži - prispôsobí sa pohybu, vráti sa do pôvodného tvaru a je pohodlný.

10. máj 2016 o 18:45 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/AkpT5BihMio

BRATISLAVA. Vrásky, kruhy a vačky pod očami, suchosť a starecké fľaky. Znaky starnutia sú často najskôr viditeľné na pokožke. Rokmi stráca svoju pružnosť, je tenšia a dlhšie sa hojí. Ak sa vystavujete bez ochrany nebezpečnému slnečnému žiareniu a fajčíte, tieto zmeny si všimnete ešte skôr.

Príznaky starnutia je ťažké zvrátiť. Predstavte si však, že by ste si na tvár naniesli druhú, umelú kožu, ktorá by okamžite vrátila váš vzhľad o niekoľko rokov späť. Pleť by bola pevnejšia, elastickejšia a viac hydratovaná.

Novú "druhú kožu" vyrobenú z polymérového materiálu, ktorý má pomáhať nielen v kozmetike, ale aj v medicíne, predstavili vedci z Massahussettskej technologickej univerzity v žurnále Nature Materials.

Nová koža

Materiál XPL (zosieťovaná polymérna vrstva) na báze silikónu sa na pokožku nanesie ako tenká vrstva a je takmer neviditeľný. Mechanické a elastické vlastnosti zdravej a mladej pleti dokáže napodobňovať až po dobu 24 hodín.

„Vytvoriť materiál, ktorý sa chová ako koža, je veľmi ťažké,“ hovorí v tlačovej správe dermatologička a autorka výskumu Barbara Gilchrest.

„Mnoho ľudí sa už o to snažilo, ale materiály, ktoré boli doteraz k dispozícii neboli pružné, pohodlné, nedráždivé, nevedeli sa prispôsobiť pohybu kože a vrátiť sa do pôvodného tvaru.“