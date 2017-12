Twitter zakázal vláde sledovať používateľov

Hoci sú dáta v sociálnej sieti verejné, mali by slúžiť dobrej veci.

10. máj 2016 o 9:55 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak chcú médiá vedieť, čo sa deje vo svete a kde to vrie životom, nahliadnu do príspevkov na Twitteri. Nerobia to však iba ručne, ale využívajú pri tom analytický nástroj Dataminr, ktorý im sprostredkuje potrebné výstupy.

Či treba zachytiť dianie pri zemetrasení, odhaliť problémy s dostatkom pitnej vody, alebo vyčítať náladu opozičných voličov, všetko sa ním dá vydolovať. Nie je tajomstvom, že popri novinároch a burzových makléroch ho používajú aj sledovacie vládne agentúry.

Twitter podľa magazínu Mashable zablokoval prístup k službe Dataminr pre americké vládne agentúry. Hoci vlastní iba 5-percentný podiel v spoločnosti, podarilo sa mu presadiť ich vylúčenie z používania tohto nástroja.

Twitter sa pri tom opiera o svoje morálne princípy. Nepáči sa mu, že vládne agentúry zneužívajú nástroj pre svoje vlastné ciele. V minulosti však už pomáhal pri udržaní poriadku v krajine. V roku 2013 ho napríklad použili ako bezpečnostný nástroj pri inaugurácii Obamu na poste prezidenta. Aj tentokrát zostal prístup iba Ministerstvu vnútornej bezpečnosti.

Správa o transparentnosti, ktorú pravidelne vydáva Twitter, odhaľuje, že za posledných šesť mesiacov minulého roka vzrástol počet dopytov zo strany štátu na sprístupnenie dát o 65 percent.