Facebook vám ukáže skryté skupiny pre vaše záujmy a koníčky

Vývojári chystajú katalóg záujmových skupín, ktorý má prinútiť ľudí opäť vytvárať vlastný obsah.

9. máj 2016 o 10:04 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Facebook nie je len na to, aby staval virtuálne mosty medzi priateľmi, kolegami a rodinou. Ak vás baví zálesáctvo, určite vás poteší, ak môžete sledovať zážitky cudzích ľudí, ktorí zdieľajú rovnaký koníček.

Práve o tom sú skupiny na Facebooku, ktoré by sa čoskoro mali ešte väčšmi priblížiť k ľuďom. Hoci ich existujú státisíce, je iba malá šanca, že sa dozviete o tých, ktoré by vás mohli zaujať. Ak netrafíte pri hľadaní názov, alebo vás na skupinu neupozornia vaši priatelia, potom vám môže uniknúť čosi, čo by vás mohlo zaujať.

Vývojári to podľa magazínu Mashable plánujú zmeniť. Chystajú sadu nástrojov, vďaka ktorému sa budete môcť prehrabávať v uzavretých i verejných skupinách cez katalóg zotriedený podľa záujmov a krajín.

Zistíte, kde sa zoskupujú milovníci prírody, dozviete sa, kde svoje radosti zdieľajú záhradkári a prídete aj na to, kde sa dokážete podučiť umeniu umeleckého rezbárstva.

Facebook začína meniť svoju stratégiu a chce urobiť všetko pre to, aby používatelia začali opäť vytvárať v sociálnej sieti nový obsah namiesto toho, aby len zdieľali to, čo našli inde. Firmu znepokojuje, že ľudia sú čoraz viac pasívni a neprinášajú do siete nič nové.

Sieť, ktorá vznikla na to, aby jednoduchým spôsobom poskytla priestor pre obsah, ktorý sa dá tvoriť rýchlejšie ako na blogu či vlastnom webe, v posledných rokoch upadá. Hoci ľudí a príspevkov neubúda, vytráca sa z neho pôvodná tvorba.

Firma sa preto obáva, že by pre pasívny prístup mohla strácať ľudí. Éra fotografií nočníkov, tôrt a birmoviek na nástenkách sa pomaly, ale iste končí.