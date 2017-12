Nové grafické čipy môžu naštartovať rozšírenie virtuálnej reality

Virtuálnu realitu dnes obmedzuje len počítačový výkon. Okrem grafiky je dôležitá aj reakcia prostredia na úkony hráča.

14. máj 2016 o 0:00 Matúš Paculík

Keď sme prvýkrát skúšali cenovo dostupnú virtuálnu realitu od Samsungu, veľmi rýchlo sme objavili zásadný problém novej technológie. Bol a stále ním aj je obsah, ktorý by dokázal zo zákazníkov vytiahnuť peniaze na nové zariadenia.

Videá zabavia len chvíľu a interaktívny obsah bez grafiky zrovnateľnej so súčasnými hrami si dlho nedokáže udržať náročného zákazníka. Výrobcovia hardvéru majú preto šancu zastaviť prepad celého segmentu počítačov.

Výkonnejšie a lacnejšie

Pred rokom by sme si pri novej grafickej karte vystačili s detailmi jej výkonu a nikoho iného ako náročného hráča by zaujímať nemusela. S novými modelmi GeForce GTX 1080 a GTX 1070 však firma útočí na virtuálnu realitu a chce sa dostať do všetkých VR počítačov.