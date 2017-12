Vedci by chceli z odpadu vyrábať zlato

Oxid uhličitý, vedľajší produkt spaľovania fosílnych palív, dnes väčšinou končí v spodných vrstvách atmosféry. V lepšom prípade sa ho ľudia snažia zakopať pod zem, aby neprispievali ku klimatickej zmene.

Vedci z niekoľkých prestížnych amerických univerzít navrhujú riešenie, ktoré by z odpadu urobilo užitočnú surovinu. Mohli by ho zmeniť na nový zdroj energie, ktorý by konkuroval rope. Dal by sa tiež využiť ako nový druh cementu. V jednou prípade si zobrali na pomoc fotosyntézu, v ďalšom 3D tlačiarne.

Hra o 20 miliónov dolárov

Oxid uhličitý (CO2) je plyn bez farby a bez zápachu. Majú ho rady rastliny (spolu s fotosyntézou im slúži ako potrava), alebo výrobcovia sódy (ktorí ho vtláčajú do vody, aby lepšie chutila). Nenávidia ho producenti áut, ktorým znižujú čoraz prísnejšie emisné normy zisky. Veľa s tým však nenarobia, keďže tento skleníkový plyn je vedľajším produktom horenia, a teda aj spaľovania benzínu či nafty v motoroch.

Plyn má ale aj praktické využietie v priemysle. V malých množstvách sa využíva ešte pri neutralizácii zásaditých odpadových vôd, pri výrobe močoviny, prípadne pri čistení látok v textilnom priemysle. Je dôležitý aj pri tvrdnutí vápna. A najmä: stal sa hlavným účinkujúcim v súboji o 20 miliónov dolárov, ktorý vyhlásila americká nadácia X Prize. Má ich získať ten, kto do roku 2020 dokáže premeniť CO2 z komínov uhoľných a paroplynových elektrární na užitočný produkt.