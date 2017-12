Roboty Googlu čítajú šteklivé romány. Učia sa ľudskejšie komunikovať

Romantické knihy zvyknú mať rovnaký príbeh, vždy napísaný inými slovami. Neurónové siete sa na nich učia porozumieť jazyku.

6. máj 2016 o 16:18 Dominik Holič

BRATISLAVA. "Očarujúci hlas sa akoby kĺzal cez telefónne káble, cez slúchadlo do jej ucha a dole, dole, dole na...to miesto. Miesto, o ktorom jej hovorila jej mama, miesto ktoré nemala Barbie od Mattela. Miesto o ktorom teraz už Barbie nemá žiadne pochybnosti, že ho má - vytrvalo pulzuje a žobre o pozornosť."

Úryvok pochádza z knihy Barbie & The Beast (Barbie a zviera), ktorú by ste v kníhkupectve našli medzi šteklivými romantickými románmi. Knihy tohto žánru spája väčšinou rovnaký príbeh, rovnaké témy a kvetnatý jazyk.

V posledných mesiacoch prečítala umelá inteligencia Googlu takmer tritisíc podobných titulov. Vývojári dúfajú, že sa pomocou nich naučí ľudskejšie komunikovať. Umelá inteligencia Google síce vie v súčasnosti odpovedať na jednoduché otázky, stále však nedokáže viesť prirodzený rozhovor.

"Ak by naozaj rozumela odtieňom významov, bolo by oveľa uspokojivejšie pýtať sa Googlu otázky," povedal webu The Verge hlavný inžinier projektu Andrew Dai. "Určite by ste radšej požiadali priateľa o radu, čo robiť na dovolenkovej destinácii, ako zavolali do informačného centra."

Softvér funguje na princípe takzvaných neurónových sietí, ktoré sa dokážu samé učiť na základe vložených dát. Preto sú romantické romány ideálnym tréningovým nástrojom - rozprávajú vždy rovnaký príbeh, len inými slovami.

Podľa webu Buzzfeed tak môže umelá inteligencia porovnávať vety s podobným významom a naučiť sa hlbšie porozumieť jazyku a rozšíriť si slovnú zásobu. Potrebuje však obrovské množstvo vstupných údajov, v tomto prípade to bolo až 2865 kníh.

Umelá inteligencia si potom vyskúšala napísať vlastné vety a porovnala ich z pôvodnými. Proces opakovala, aby sa naučila písať čoraz lepšie. Dai dokonca tvrdí, že už by dokázala napísať aj vlastný román. Oveľa pravdepodobnejšie je však jej využitie pri gmailovej funkcii Smart Reply, ktorá navrhuje tri možné odpovede na prečítaný email.

