Za Windows 10 si od augusta zaplatíte, zatiaľ je zadarmo

Microsoft vytiahol do boja ďalší stimul, ktorý prinúti váhavcov aktualizovať svoj počítač.

6. máj 2016 o 9:19 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Kto do konca júla neprijme do svojho počítača Windows 10 zadarmo, bude musieť za neho od augusta zaplatiť sumu vo výške 135 eur v home edícii a 279 eur v profesionálnej. Vyplýva to z vyhlásenia spoločnosti Microsoft, ktorá sa intenzívne angažuje v nasadzovaní nového operačného systému.

Windows 10 prichádza od uvedenia na trh do počítačov so systémami Windows 7, 8 a 8.1 v postupných vlnách, pričom firma priebežne menila svoje pravidlá a podmienky, aby šiel prechod čo najrýchlejším tempom. Najprv skrátila podporu pre niektoré staršie systémy, potom začala intenzívnejšie oslovovať používateľov prostredníctvom vyskakujúcich okien a neskôr aj spúšťala aktualizácie na počítačoch bez toho, aby si to používatelia výslovne želali.

Nové vyhlásenie prichádza podľa magazínu Mashable vo chvíli, keď firma avizuje dosiahnutie nového míľnika. Windows 10 v tejto chvíli beží na 300 miliónoch zariadení a zdá sa, že ide o systém s najrýchlejším nástupom v histórii. Od svojho uvedenia však čelí kritike za zber informácií o prevádzke počítačov a špehovanie aktivít používateľov bez toho, aby vývojári vysvetlili v akom rozsahu a s akým presným účelom sa tak deje.

Microsoft prechádza silnou transformáciou svojich produktov, ktoré sa snaží intenzívne previazať s cloudom, internetovými službami a serverovým zákulisím. Objavujú sa preto indície, že systém by sa postupne mohol zmeniť na službu a odviazať sa od pravidiel a návykov, ktoré máme so softvérmi z posledných desaťročí.

Vývojári v blízkej dobe chystajú novú veľkú aktualizáciu, ktorá prinesie do počítačov nové funkcie a technológie.