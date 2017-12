Wright odmieta ďalej dokazovať, že je autorom bitcoinu

Odborníci na digitálne technológie Wrightovo tvrdenie spochybňujú.

6. máj 2016 o 7:46 TASR

SYDNEY. Austrálsky počítačový expert a podnikateľ Craig Steven Wright vo štvrtok povedal, že sa už nebude pokúšať dokazovať svoje tvrdenie, podľa ktorého je práve on autorom virtuálnej meny bitcoin.

Informovala o tom v piatok agentúra DPA.

Wright sa prostredníctvom videonahrávky v pondelok priznal, že používal pseudonym Satoshi Nakamoto, ktorý je spájaný s bitcoinom od roku 2008, keď táto čoraz populárnejšia virtuálna mena vznikla.

Wright, ktorý doteraz akúkoľvek spojitosť s menom Satoshi Nakamoto odmietal, teraz vyhlásil, že tento pseudonym používal a že to vie dokázať.

Odborníci na digitálne technológie však jeho tvrdenie spochybňujú. Na svojej webovej stránke preto Wright zverejnil vyhlásenie, podľa ktorého sa pochybovačov o pravdivosti svojho tvrdenia už nebude snažiť presviedčať.

"Veril som, že sa mi roky anonymity a skrývania podarí hodiť za hlavu. To, čo sa stalo tento týždeň, keď som chcel zverejniť dôkaz o svojom prístupe k úplne prvým kľúčom, ma zlomilo. Už na to nemám odvahu," uviedol na svojej webovej stránke Wright.

"Svet mi nikdy neuverí," uviedol ďalej Wright a podľa DPA naznačil, že by sa mohol stiahnuť do ústrania: "Môžem len povedať, že ma to mrzí. A zbohom," napísal údajný tvorca bitcoinu.

Digitálna mena bitcoin je alternatívou ku konvenčným platidlám, ktorá využíva informačné technológie. Používa sa od roku 2008. Mena je celosvetová a je určená na platby za on-line služby.