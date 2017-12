Prečo nie je dobré sledovať Slnko cez ďalekohľad?

Krátky pokus s prasačím okom má varovať pred nebezpečnosťou UV žiarenia.

7. máj 2016 o 0:00 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/R9cMXCemoJI

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Od Zeme je síce vzdialené 150 miliónov kilometrov, no aj tak sú jeho lúče príliš silné pre naše zraniteľne rohovky - priehľadné predné časti očnej gule. Ak by ste sa do Slnka pozerali dlho, nebezpečné UV žiarenie by ich poškodilo. Ak by ste medzi oko a Slnko vložili ešte ďalekohľad, mohlo by to dopadnúť katastrofálne.

Aby demonštroval, aké nebezpečné je pozerať priamo so Slnka, televízny astronóm a moderátor BCC Mark Thompson urobil krátky experiment s prasačím okom, ktoré sa anatomicky najviac podobá na ľudské. Najskôr to vyzerá, že s okom sa nič nedeje, no po dvadsiatich sekundách je vidno unikajúci dym.